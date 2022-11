La Corée du Nord voit de nouvelles opportunités dans la “néo-guerre froide”

SÉOUL — La guerre de la Russie en Ukraine fait rage. La Chine a doublé sa promesse de prendre Taiwan. Aux États-Unis, les affrontements entre démocrates et républicains ont durci les divisions politiques. Avec l’administration Biden occupée sur plusieurs fronts, la Corée du Nord, une petite nation isolée de 25 millions d’habitants, semble déterminée à attirer l’attention de Washington, son chef, Kim Jong-un, avertissant que les États-Unis ne devraient plus se considérer une superpuissance « unipolaire » dans une nouvelle « guerre froide ».

M. Kim a passé une grande partie de l’année à contrarier les États-Unis et leurs alliés, à tester un nombre record de missiles – 86 – et même à répéter pour tirer un missile nucléaire sur la Corée du Sud. En une seule journée ce mois-ci, la Corée du Nord a tiré 23 missiles, dont l’un s’est écrasé dans les eaux à seulement 35 miles au large de la côte est de la Corée du Sud, incitant les insulaires à chercher refuge sous terre. Il a piloté des avions de guerre de l’ère soviétique et lancé des centaines d’artillerie des obus près de la frontière avec le Sud ces dernières semaines, en plus de tirer un missile balistique à portée intermédiaire au-dessus du Japon.

Alors que la Russie fait allusion à des menaces d’utiliser des armes nucléaires et que les relations entre Washington et Pékin se détériorent, M. Kim sent très probablement une opportunité : dans un monde de plus en plus déstabilisé, il n’y a pas de meilleur moment pour tester ses armes, montrer sa technologie avancée et provoquer ses ennemis avec une impunité virtuelle tout en essayant d’obtenir un effet de levier diplomatique.