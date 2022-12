La Corée du Nord veut que les citoyens donnent aux enfants des noms «patriotiques» comme «bombe», «pistolet»

La Corée du Nord veut que les parents donnent aux enfants des noms « patriotiques » comme « bombe », « pistolet » et « satellite ». Pyongyang réprime les noms que le gouvernement juge “trop ​​doux”, a rapporté Mirror. Des noms similaires à ceux répandus en Corée du Sud, comme A Ri signifiant « être aimé » et Su Mi signifiant « super beauté » étaient auparavant autorisés en Corée du Nord, mais maintenant ce dernier pays veut que ces noms soient changés en noms plus patriotiques et idéologiques.

Kim Jong-un veut que les nouveaux noms aient une consonne finale et ne pas le faire pourrait entraîner une pénalité. On dit que le chef croit que le non-respect de l’ordre de donner ces noms est “anti-socialiste” et ceux qui n’adhèrent pas pourraient être condamnés à une amende. Les noms acceptables cités par le rapport Mirror incluent Pok Il signifiant “bombe”, Chung Sim signifiant « loyauté » et Ui Song signifiant « satellite ».

Selon une source anonyme qui a parlé à Radio Free Asia, les habitants se sont plaints d’être obligés de changer de nom conformément aux exigences de l’État. Des avis ont été envoyés aux réunions des résidents de l’unité de surveillance du quartier depuis le mois dernier, exhortant à corriger les noms sans consonnes finales, a affirmé la source. “Les personnes dont le nom n’a pas de consonne finale ont jusqu’à la fin de l’année pour ajouter des significations politiques à leur nom afin de répondre aux normes révolutionnaires”, ont-ils déclaré.

Alors que les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud montent, les responsables de NK ont déclaré que les noms dans le pays ne devraient pas ressembler à ceux qui prévalent en SK.

La Corée du Nord est connue pour avoir émis des directives aussi strictes. L’année dernière, il a été signalé que le pays avait interdit à ses citoyens de rire, de faire du shopping ou de boire, dans le cadre d’une période de deuil de 11 jours commençant le 17 décembre à l’occasion du dixième anniversaire de la mort de l’ancien dirigeant Kim Jong-il. Radio Free Asia a cité un Nord-Coréen de la ville frontalière de Sinuiju, au nord-est, qui a déclaré qu’en plus de boire de l’alcool et de rire, il était également interdit de participer à des activités de loisirs pendant cette période. Le jour de l’anniversaire, l’épicerie a également été interdite. La source RFA a en outre déclaré que dans le passé, lorsqu’il s’avérait que des personnes bafouaient ces règles, elles étaient traitées comme des “criminels idéologiques” qui étaient “emmenés et jamais revus”.

