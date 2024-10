La Corée du Nord va transformer sa frontière avec le Sud en une « forteresse éternelle » — RT World News

La destruction des routes et des voies ferrées est une « réponse inévitable et légale » aux provocations de Séoul, a déclaré Pyongyang.

La frontière de la Corée du Nord avec « État absolument hostile » de la Corée du Sud deviendra un « Forteresse éternelle » Pyongyang l’a promis, tout en confirmant les informations faisant état de destructions de liaisons routières et ferroviaires avec son voisin.

L’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), gérée par l’État, a rapporté jeudi qu’en début de semaine, les forces de Pyongyang avaient fait sauter des tronçons de 60 mètres de routes et de voies ferrées le long des sections est et ouest de la frontière. « dans le cadre de la séparation complète par étapes » du Nord et du Sud.

L’agence a cité un représentant du ministère nord-coréen de la Défense disant que «Des mesures supplémentaires seront prises pour transformer la frontière sud bloquée en une forteresse éternelle.»

