La Corée du Nord va lancer un satellite pour surveiller les exercices militaires américains avec le Sud

La Corée du Nord prévoit de lancer son premier satellite espion militaire en orbite pour surveiller les exercices militaires américains avec la Corée du Sud.

L’annonce est intervenue un jour après que la Corée du Nord a informé le Japon qu’elle prévoyait de lancer un satellite entre le 31 mai et le 11 juin – bien que les Nations Unies lui interdisent de se livrer à une telle activité.

Il n’est pas clair si le satellite nord-coréen sera suffisamment avancé pour suivre et surveiller les activités américaines et sud-coréennes en temps réel.

La Corée du Nord a placé des satellites d’observation de la Terre en orbite en 2012 et 2016, bien que leurs capacités aient été remises en question.

Des experts étrangers ont déclaré que ces satellites antérieurs n’avaient jamais transmis d’images à la Corée du Nord, et les analystes affirment que le nouvel appareil présenté dans les médias d’État ces dernières semaines semblait trop petit et grossièrement conçu pour traiter et transférer des images haute résolution.

Des images satellites prises mardi par Planet Labs PBC et analysées par l’Associated Press, ont montré l’énorme portique orange sur une plate-forme principale de la station de lancement de satellites Sohae en Corée du Nord.

Le portique abrite une fusée sur la rampe de lancement. À côté du portique, un long objet rectangulaire pouvait être vu avec deux autres objets à proximité. Ces objets n’avaient pas été vus dans les images du site des jours précédents – et pourraient potentiellement être des pièces de fusée.

Depuis le début de 2022, la Corée du Nord a testé une centaine de missiles, y compris des ICBM conçus pour atteindre le continent américain et une série de lancements qu’elle a décrits comme des attaques nucléaires simulées sur des cibles en Corée du Sud.

La Corée du Nord a déclaré que son activité d’essais intensifiés était destinée à contrer les exercices militaires conjoints de ses rivaux alors qu’elle continue d’utiliser ces exercices comme prétexte pour faire progresser son arsenal d’armes à capacité nucléaire.

Le Nord a longtemps considéré les exercices militaires américano-sud-coréens comme une répétition générale d’une invasion. Washington et Séoul décrivent leurs exercices militaires réguliers comme défensifs et ont élargi leur entraînement depuis 2022 pour faire face à l’évolution des menaces nord-coréennes.

Han Sung Geun, porte-parole des chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud, a déclaré lors d’un briefing que les militaires sud-coréen et américain surveillaient de près la Corée du Nord au sujet d’un éventuel lancement de satellite et d’autres mouvements militaires provocateurs.

Geun n’a pas fourni d’évaluations spécifiques sur les capacités potentielles du satellite nord-coréen et a refusé de dire si l’armée sud-coréenne se préparait à la possibilité que des débris puissent tomber dans les eaux voisines.

