La Corée du Nord va expulser un soldat américain qui a traversé la frontière du pays | Nouvelles du monde

Le soldat Travis King devrait être expulsé de Corée du Nord (Photo : AP) La Corée du Nord a décidé d’expulser un soldat américain qui était entré dans le pays en juillet par la frontière lourdement armée avec la Corée du Sud. L’agence de presse officielle nord-coréenne a déclaré mercredi que les autorités avaient terminé l’interrogatoire du soldat Travis King. Il a été annoncé plus tard que King était désormais détenu aux États-Unis, ont déclaré deux responsables américains. Il a déclaré qu’il avait avoué être entré illégalement dans le Nord parce qu’il entretenait « un ressentiment contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale » au sein de l’armée américaine. L’agence n’a pas précisé quand les autorités envisageaient d’expulser le soldat. M. King, qui avait servi en Corée du Sud, s’est précipité en Corée du Nord lors d’une visite civile dans un village frontalier le 18 juillet, devenant ainsi le premier Américain confirmé détenu au Nord depuis près de cinq ans. King a sprinté en Corée du Nord alors qu’il était en tournée civile (Photo : AP)



Touristes près d’un poste frontière à Panmunjom dans la zone démilitarisée de Paju, Corée du Sud (Photo : AP) Au moment où il a rejoint la tournée civile et traversé la frontière, il était censé se rendre à Fort Bliss, au Texas, après sa libération de prison en Corée du Sud suite à une condamnation pour voies de fait. Plus: Tendance

Après des semaines de silence, la Corée du Nord a confirmé en août qu’elle avait arrêté M. King et qu’elle remettait en question les circonstances entourant son passage à la frontière. Dans une interview le mois dernier avec la mère de M. King, Claudine Gates, a déclaré que son fils avait « tellement de raisons » de vouloir rentrer à la maison. « Je ne l’imagine tout simplement pas vouloir rester en Corée alors qu’il a de la famille en Amérique. Il a tellement de raisons de rentrer à la maison », a-t-elle déclaré. Le jeune homme de 23 ans faisait partie des quelque 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud pour dissuader une éventuelle agression de la Corée du Nord. Les responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant à son bien-être, citant le traitement sévère infligé par le Nord à certains détenus américains dans le passé. Ils ont également déclaré que King avait été déclaré Awol, ce qui peut être puni d’une période de détention, d’une confiscation de salaire ou d’une libération déshonorante, la gravité étant basée sur la durée de l’absence et sur le fait que le militaire ait été appréhendé ou renvoyé de son propre chef. Les franchissements non autorisés de la frontière fortement fortifiée de la Corée sont extrêmement rares. Les quelques Américains qui ont traversé la Corée du Nord dans le passé comprennent des soldats, des missionnaires, des défenseurs des droits de l’homme ou des personnes simplement curieuses de connaître l’une des sociétés les plus secrètes du monde. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

