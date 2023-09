La Corée du Nord va expulser les soldats américains ayant traversé la frontière

Le courant19h09Le sort d’un soldat américain tombé en Corée du Nord

Un soldat américain a traversé la frontière nord-coréenne fortement fortifiée la semaine dernière – et on est sans nouvelles depuis. L’animatrice invitée Kathleen Goldhar s’entretient avec deux experts sur le sort du soldat, ainsi que sur les lancements de missiles en cours et les craintes d’une famine généralisée dans la région.