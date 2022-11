La Corée du Nord transforme la frontière chinoise en une zone meurtrière remplie d’armes à feu avec des gardes fanatiques tous les 160 pieds et des clôtures infranchissables, montrent des photos

La Corée du NORD a transformé sa frontière avec la Chine en une zone de destruction occupée par des gardes fanatiques dans des postes tous les 160 pieds, montrent des images satellites.

De nouvelles images effrayantes montrent à quel point le « royaume de l’ermite » secret dirigé par le dictateur brutal Kim Jong-un a utilisé la pandémie de Covid pour renforcer la sécurité.

Des images satellites montrent la frontière renforcée avec la Chine Crédit : Human Rights Watch/Juxtapose JS

Les nouvelles mesures de sécurité contrastent avec celles en place en 2019 Crédit : Human Rights Watch/Juxtapose JS

Les gardes-frontières nord-coréens tirent pour tuer des transfuges et des passeurs Crédit : AFP

Human Rights Watch a analysé des photos prises par Maxar Technologies et les militants affirment que les mesures ont scellé la frontière avec son voisin.

“Kim Jong-un a utilisé la pandémie pour isoler davantage la Corée du Nord du monde”, a déclaré Lina Yoon du groupe de campagne.

La frontière longue de 800 milles avec la Chine est la principale route pour les transfuges cherchant à fuir le pays répressif et aussi pour les passeurs.

Comparée à la frontière avec la Corée du Sud – la frontière la plus fortement fortifiée du monde – elle était relativement peu défendue.

Mais cela a maintenant changé et il y a maintenant plus de postes de garde, qui se tiennent tous les 160 pieds, pour compléter les tours de guet à un peu moins d’un mile l’une de l’autre.

Les gardes-frontières nord-coréens ont reçu des ordres de tir pour tuer les transfuges et les passeurs.

Dans les 4,6 miles autour de la ville de Hoeryong sur la rivière Tumen – l’enquête montre que cinq tours de guet ont été portées à 169 postes de garde depuis 2019.

Des clôtures supplémentaires ont également été ajoutées et la patrouille des gardes-frontières a été élargie.

La Corée du Nord aurait dû dépenser l’argent pour améliorer la vie de sa population appauvrie, dit Yoon.

“Le gouvernement devrait rediriger ses énergies vers l’amélioration de l’accès à la nourriture, aux vaccins et aux médicaments, et le respect de la liberté de mouvement et d’autres droits.”

Elle dit que le régime veut contrôler l’approvisionnement en nourriture dans le pays.

“Mais comme les Nord-Coréens le savent par le passé, la seule distribution de nourriture et de biens essentiels gérée par l’État ne fait qu’enraciner la répression et peut conduire à la famine et à d’autres catastrophes”, a-t-elle déclaré.

La Corée du Nord a imposé des contrôles stricts de Covid en janvier 2020, qui, selon elle, étaient nécessaires pour contrôler le virus, mais l’effet a été d’arrêter le commerce transfrontalier.

Cela a entraîné de graves pénuries de nourriture et de médicaments dans le pays déjà désespérément pauvre.

Un Nord-Coréen qui aurait été testé positif au coronavirus a été abattu alors qu’il tentait de s’échapper de l’autre côté de la frontière en 2020.

Un garde-frontière chinois a tiré sur le transfuge alors qu’il tentait de traverser la rivière Tumen, a rapporté le Daily NK, citant une source en Chine.

La Corée du Nord et la Corée du Sud sont divisées par une zone démilitarisée (DMZ) qui est la barrière de facto qui divise la péninsule coréenne à peu près en deux.

Il a été créé par un accord entre la Corée du Nord, la Chine et les Nations Unies en 1953 et mesure 160 miles de long et environ 2,5 miles de large.

Une grande partie de la frontière, l’un des points chauds les plus dangereux au monde, est parsemée de mines terrestres et de fil de fer barbelé.

La Corée du Nord a bouclé sa frontière avec la Chine à la suite de Covid Crédit : AFP