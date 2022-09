La Corée du Nord tire un troisième missile balistique avant l’arrivée du vice-président Harris à Séoul

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Corée du Nord a tiré un troisième missile balistique dans la mer à la veille de l’arrivée du vice-président Kamala Harris dans la capitale sud-coréenne mercredi.

Le missile de mercredi est la dernière démonstration de force du régime de Kim Jong Un, qui a tiré deux missiles précédents dans les eaux au large de sa côte est samedi et dimanche. Harris doit arriver à Séoul jeudi alors que les militaires américains et sud-coréens organisent des exercices conjoints dans la région.

Avant le lancement de samedi, la Corée du Nord n’avait pas tiré de missile balistique depuis juin. Le schéma fait écho à celui du dernier voyage du président Biden en Corée du Sud, qui a également vu le Nord tirer trois missiles quelques jours avant son arrivée.

Harris rencontrera jeudi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, dernier jour des exercices militaires conjoints.

LA CORÉE DU NORD CLASSE L’EXPERT DES DROITS HUMAINS DE L’ONU COMME “UNE MARIONNETTE AMÉRICAINE”

LA CORÉE DU NORD MENACE UNE ACTION NUCLÉAIRE SI KIM JONG UN ASSASSINE : RAPPORT

Le porte-avions USS Ronald Reagan est arrivé pour la première fois en Corée du Sud samedi pour participer aux exercices, envoyant un message à la fois à la Corée du Nord et à la Chine concernant son agression contre Taïwan.

Harris est arrivé à Séoul après un voyage au Japon pour rencontrer le Premier ministre Fumio Kishida plus tôt cette semaine. Elle a également assisté aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné plus tôt cette année.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens n’ont pas donné plus de détails sur le lancement de missile de mercredi. Le groupe avait précédemment détaillé la vitesse et la distance parcourue par le missile de dimanche.

L’armée américaine a publié samedi une déclaration condamnant le premier lancement du Nord. Le président des chefs d’état-major interarmées, Kim Seung-kyum, et le commandant des forces américaines en Corée, Paul LaCamera, avaient également été en contact au sujet du lancement, selon Reuters.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS