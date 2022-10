La Corée du Nord tire un quatrième missile en une semaine alors que la Corée du Sud organise un spectacle militaire | Nouvelles du monde

La Corée du Nord a tiré samedi deux missiles balistiques à courte portée vers la mer au large de sa côte est, marquant son quatrième lancement en une semaine.

Les militaires sud-coréen, japonais et américain ont déclaré avoir détecté les deux lancements, avec des estimations indiquant qu’ils ont volé entre 220 et 250 milles avant d’atterrir dans les eaux entre le Japon et la péninsule coréenne.

Le lancement de Pyongyang fait suite à la poursuite d’une course aux armements régionale entre les Corées, qui a connu une augmentation importante des dépenses d’armement et militaires.

Le vice-ministre japonais de la Défense, Toshiro Ino, a déclaré que les missiles présentaient une trajectoire “irrégulière”, tandis que certains observateurs ont déclaré que les armes signalaient une trajectoire basse et “irrégulière”, suggérant qu’il s’agissait probablement de missiles à capacité nucléaire inspirés du missile russe Iskander.

Le lancement d’essai est considéré comme une réponse aux récents exercices navals entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui impliquaient également le Japon.

Cela s’est produit juste avant que la Corée du Sud n’organise un grand spectacle militaire, présentant des armes avancées, où le président du pays, Yoon Suk-yeol, a condamné ce qu’il a appelé les récentes provocations militaires du Nord et s’est engagé à renforcer les exercices militaires conjoints avec les États-Unis.

Les essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord sont depuis longtemps interdits par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Vendredi, la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont organisé leurs premiers exercices anti-sous-marins trilatéraux en cinq ans au large de la côte est de la péninsule coréenne.

Plus tôt cette semaine, le vice-président américain Kamala Harris s’est rendu en Corée du Sud, rencontrant M. Yoon à Séoul jeudi.

Image:

Kamala Harris et Yoon Suk-Yeol à Séoul



M. Yoon a déclaré que “l’obsession” de la Corée du Nord pour les armes nucléaires aggrave les souffrances de son propre peuple et a mis en garde contre une “réponse écrasante” des responsables sud-coréens et américains si de telles armes étaient utilisées.

La Corée du Nord considère ces exercices militaires par les alliés comme une répétition d’invasion et affirme qu’ils révèlent les “doubles standards” américains et sud-coréens parce qu’ils qualifient les essais d’armes du Nord de provocation.

Les analystes affirment que l’accélération du rythme des tests en Corée du Nord peut être considérée comme un effort pour fabriquer des armes opérationnelles, ainsi que pour profiter d’un monde distrait par le conflit ukrainien et d’autres crises pour “normaliser” ses tests.

Image:

Des navires japonais, sud-coréens et américains participent à des exercices anti-sous-marins conjoints. Photo : Marine sud-coréenne/Yonhap via Reuters



Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul, a déclaré: “Malgré les faiblesses internes et l’isolement international de la Corée du Nord, elle modernise rapidement ses armes et profite d’un monde divisé par la rivalité américano-chinoise et l’annexion par la Russie de plus de territoires ukrainiens. “

Cette année, la Corée du Nord a effectué plus de 20 essais de missiles, un nombre record, car elle refuse de reprendre les pourparlers nucléaires longtemps bloqués avec les États-Unis.