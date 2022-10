La Corée du Nord tire un missile vers la mer

Séoul, Corée du Sud –

La Corée du Nord a lancé jeudi deux missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales après que les États-Unis ont redéployé un porte-avions près de la péninsule coréenne en réponse au précédent lancement par Pyongyang d’un missile à capacité nucléaire au-dessus du Japon.

Les derniers lancements de missiles suggèrent que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est déterminé à poursuivre les essais d’armes visant à renforcer son arsenal nucléaire au mépris des sanctions internationales. De nombreux experts disent que l’objectif de Kim est d’obtenir à terme la reconnaissance des États-Unis en tant qu’État nucléaire légitime et la levée de ces sanctions, bien que la communauté internationale n’ait montré aucun signe de permettre que cela se produise.

Les derniers missiles ont été lancés à 22 minutes d’intervalle de la région de la capitale du Nord et ont atterri entre la péninsule coréenne et le Japon, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué. Le premier missile a parcouru 350 kilomètres (217 miles) et atteint une altitude maximale de 80 kilomètres (50 miles) et le second a parcouru 800 kilomètres (497 miles) sur une apogée de 60 kilomètres (37 miles).

Les détails du vol étaient similaires aux évaluations japonaises annoncées par le ministre de la Défense Yasukazu Hamada, qui a confirmé que les missiles n’avaient pas atteint la zone économique exclusive du Japon.

Il a ajouté que le deuxième missile avait peut-être été lancé sur une trajectoire “irrégulière”. C’est un terme qui a déjà été utilisé pour décrire les caractéristiques de vol d’une arme nord-coréenne inspirée du missile russe Iskander, qui se déplace à basse altitude et est conçu pour être maniable en vol afin d’améliorer ses chances d’échapper aux défenses antimissiles.

L’armée sud-coréenne a déclaré avoir renforcé sa posture de surveillance et se maintenir prête en étroite coordination avec les États-Unis. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que les lancements continus de la Corée du Nord étaient “absolument intolérables”.

Ces lancements étaient la sixième série d’essais d’armes de la Corée du Nord en moins de deux semaines, s’ajoutant au nombre record de lancements de missiles cette année qui a suscité la condamnation des États-Unis et d’autres pays.

Mardi, la Corée du Nord a organisé sa démonstration d’armes la plus provocatrice depuis des années, tirant un missile à portée intermédiaire sur le Japon pour la première fois en cinq ans. Le lancement a conduit le gouvernement japonais à émettre des alertes d’évacuation et à arrêter les trains.

Les experts ont déclaré que l’arme était probablement un missile Hwasong-12 capable d’atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique et au-delà.

D’autres armes testées précédemment auraient inclus des missiles de type Iskander et d’autres armes balistiques conçues pour frapper des cibles clés en Corée du Sud, y compris des bases militaires américaines là-bas.

Les lancements de jeudi ont eu lieu alors que le porte-avions américain USS Ronald Reagan retournait dans les eaux à l’est de la Corée du Sud dans ce que l’armée sud-coréenne a appelé une tentative de démontrer la “ferme volonté” des alliés pour contrer les provocations et les menaces continues du Nord.

Le porte-avions était dans la région la semaine dernière dans le cadre d’exercices entre la Corée du Sud et les États-Unis et d’autres entraînements alliés impliquant le Japon. La Corée du Nord considère ces exercices dirigés par les États-Unis près de la péninsule comme une répétition d’invasion et considère l’entraînement impliquant un porte-avions américain comme plus provocateur.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré jeudi dans un communiqué que le redéploiement du groupe de frappe Reagan constituait “une menace sérieuse pour la stabilité de la situation sur la péninsule coréenne et dans ses environs”. Le ministère a déclaré qu’il condamnait fermement les efforts menés par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU pour renforcer les sanctions contre le Nord suite à ses récents essais de missiles, qu’il a décrits comme une “juste contre-action” aux exercices conjoints américano-sud-coréens.

Après le lancement de missiles à portée intermédiaire par le Nord, les États-Unis et la Corée du Sud ont également effectué leurs propres exercices de tir réel qui ont jusqu’à présent impliqué des missiles balistiques sol-sol et des bombes à guidage de précision larguées par des avions de chasse.

Mais l’un des lancements tit-for-tat a failli provoquer une catastrophe tôt mercredi lorsqu’un missile sud-coréen Hyumoo-2 défectueux s’est renversé peu de temps après le décollage et s’est écrasé au sol sur une base aérienne de la ville côtière orientale de Gangneung. L’armée sud-coréenne a déclaré que personne n’avait été blessé et que les installations civiles n’avaient pas été touchées.

Après le lancement nord-coréen de mardi, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Albanie, la Norvège et l’Irlande ont appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. Mais la session de mercredi s’est terminée sans consensus, soulignant un fossé entre les membres permanents du conseil qui s’est creusé à propos de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Au cours de la réunion, la Russie et la Chine ont insisté auprès des autres membres du Conseil de sécurité sur le fait que des exercices militaires dirigés par les États-Unis dans la région avaient poussé la Corée du Nord à agir. Les États-Unis et leurs alliés se sont dits préoccupés par le fait que l’incapacité du Conseil à parvenir à un consensus sur le nombre record de lancements de missiles de la Corée du Nord cette année enhardissait la Corée du Nord et sapait l’autorité de l’organe le plus puissant des Nations Unies.

La Corée du Nord a tiré près de 40 missiles balistiques au cours de plus de 20 événements de lancement différents cette année, utilisant la diplomatie au point mort avec les États-Unis et la guerre de la Russie contre l’Ukraine comme une fenêtre pour accélérer le développement des armements.

——



Les rédacteurs d’Associated Press Mari Yamaguchi et Yuri Kageyama à Tokyo ont contribué à ce rapport.