La Corée du Nord tire un missile et met en garde contre des réponses militaires “plus féroces”

La Corée du Nord a tiré un missile vers l’est.

Le pays s’oppose aux forces américaines dans la région.

La Corée du Nord a condamné le sommet trilatéral des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud.

La Corée du Nord a tiré un missile balistique vers ses eaux orientales, selon des responsables à Séoul, quelques heures après avoir menacé une “réponse militaire plus féroce” aux efforts des États-Unis pour renforcer leur présence sécuritaire dans la région.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que le “missile balistique non identifié” avait été tiré jeudi, mais n’ont donné aucun autre détail.

Pyongyang a testé un nombre record de missiles cette année, y compris un possible missile balistique intercontinental raté, tandis que Washington et Séoul ont élargi la portée et l’ampleur de leurs exercices militaires conjoints.

Certains des exercices ont impliqué le Japon.

Au milieu des tensions, les dirigeants des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon ont tenu des pourparlers trilatéraux en marge du sommet de l’Asie de l’Est au Cambodge la semaine dernière et se sont engagés à travailler ensemble pour “renforcer davantage la dissuasion”.

Dans une déclaration à l’issue des discussions, le président américain Joe Biden, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont “fermement condamné” le “nombre sans précédent de lancements de missiles balistiques” par la Corée du Nord et se sont engagés à “forger des liens trilatéraux encore plus étroits, dans le domaine de la sécurité et au-delà ».

Ils ont également mis en garde Pyongyang contre la réalisation d’un septième essai nucléaire, Biden réitérant que l’engagement des États-Unis à défendre Séoul et Tokyo était “soutenu par toute la gamme des capacités, y compris nucléaires”.

La Corée du Nord a condamné jeudi le sommet trilatéral, le ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui déclarant que les “exercices de guerre d’agression” des trois pays ne freineraient pas son pays mais feraient plutôt peser sur eux une “menace plus sérieuse, réaliste et inévitable”.

“Plus les États-Unis sont attentifs à ‘l’offre renforcée de dissuasion étendue’ à leurs alliés et plus ils intensifient leurs activités militaires provocatrices et bluffantes… plus la contre-action militaire de la RPDC sera féroce”, a déclaré Choe dans un communiqué publié par le journal officiel KCNA. agence.

Elle désigne son pays par les initiales de son nom officiel, la République populaire démocratique de Corée.

Dit-elle:

Les États-Unis seront bien conscients qu’il s’agit de jeux de hasard, ce qu’ils regretteront certainement.

Choe a ajouté que les activités militaires du Nord sont “des contre-mesures légitimes et justes” aux exercices dirigés par les États-Unis.