La Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer de l’Est: l’armée sud-coréenne

La Corée du Nord a tiré mercredi un missile balistique lancé par un sous-marin vers la mer de l’Est, a rapporté l’agence de presse Yonhap citant l’armée sud-coréenne. La nouvelle survient quelques jours seulement après que la nation ermite a promis des conséquences « choquantes » pour protester contre ce qu’elle a appelé une activité de reconnaissance américaine provocatrice près de son territoire.

L’état-major interarmées sud-coréen a annoncé dans un communiqué avoir détecté le lancement d’un missile balistique près de la capitale nord-coréenne Pyongyang.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré aux journalistes que le missile nord-coréen avait probablement été lancé sur une trajectoire abrupte, car la Corée du Nord évite généralement les pays voisins lors de la pratique de ses missiles à longue portée.

LA CORÉE DU NORD AVERTIT QU’ELLE POURRAIT ABATTRE DES AVIONS DE L’US AIR FORCE INTÉGRANT DANS SON ESPACE AÉRIEN

Hamada a déclaré que le missile devait atterrir en mer à environ 550 kilomètres (340 miles) à l’est de la côte de la péninsule coréenne en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

Le chef militaire sud-coréen a déclaré qu’il avait renforcé sa posture de surveillance et maintenu sa préparation en étroite coordination avec les États-Unis à la suite du missile balistique de leurs voisins hostiles.

Lundi, le Médias d’État nord-coréens a menacé les États-Unis après que les forces américaines en Corée ont déclaré avoir mené des exercices aériens conjoints avec la Corée du Sud fin juin.

« Ce mois-ci seulement, RC-135, U-2S et RQ-4B, avions de reconnaissance stratégique et drone de reconnaissance appartenant à l’US Air Force, ont survolé tour à tour les mers Est et Ouest de Corée pendant huit jours consécutifs du 2 au 9 juillet. pour mener un espionnage aérien provocateur sur l’intérieur stratégique de la RPDC », indique le communiqué publié par l’Agence centrale de presse coréenne.

LES ÉTATS-UNIS ENVOYENT DES BOMBARDIERS À CAPACITÉ NUCLÉAIRE VERS LA PÉNINSULE CORÉENNE ALORS QUE LA CORÉE DU NORD POUSSE À DÉVELOPPER L’ARSENAL NUCLÉAIRE

« En particulier, un avion de reconnaissance stratégique de l’US Air Force a pénétré illégalement dans l’espace aérien inviolable de la RPDC au-dessus de sa mer de l’Est sur des dizaines de kilomètres à plusieurs reprises », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a déclaré que la Corée du Nord « maintenait désormais sa plus grande patience et sa maîtrise de soi, mais tout a ses limites ».

« Il n’y a aucune garantie qu’un tel [a] accident choquant comme [a] abattage de la Armée de l’air américaine l’avion de reconnaissance stratégique n’arrivera pas dans la mer de l’Est de Corée », aurait-il ajouté.

Kim Yo Jong, qui est la sœur de Kim Jong Un, a par la suite accusé les États-Unis d’avoir envoyé des avions espions au-dessus de la zone économique exclusive du Nord, la zone située à moins de 200 milles marins de son territoire où ils contrôlent les droits sur les ressources naturelles.

Kim a déclaré qu’un avion espion américain avait traversé la frontière maritime orientale entre les Corées lundi vers 5 heures du matin et mené des activités de reconnaissance au-dessus de la zone économique exclusive du Nord avant d’être chassé par des avions de guerre nord-coréens. Elle a déclaré que l’avion américain avait de nouveau franchi la frontière maritime orientale vers 8 h 50, incitant l’armée nord-coréenne à émettre un « avertissement fort » non spécifié à l’encontre des États-Unis.

KIM JONG UN, HARD-LIVING, GAGNE UN SURNOM PEU FLATTEUR SUR UN APPÉTIT MASSIF POUR L’ALCOOL EUROPÉEN, LA NOURRITURE: EXPERT

« Un incident choquant se produirait à long terme dans la section de 20 à 40 kilomètres dans laquelle les avions espions américains pénètrent habituellement dans le ciel au-dessus de la zone d’eau économique », a-t-elle déclaré, selon l’Associated Press.

La Corée du Nord a effectué cette année des dizaines de lancements, le dernier ayant eu lieu le 15 juin.

En novembre 2022, la Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental (ICBM) capable de transporter une ogive nucléaire d’une portée pouvant frapper n’importe où sur le continent américain. Le lancement a atterri à seulement 130 milles au large des côtes du Japon et dans la zone économique exclusive du Japon.

Après le lancement, l’armée sud-coréenne a lancé des avions de combat F-35 et pratiqué des exercices aériens simulant des frappes aériennes sur des lanceurs de missiles nord-coréens.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que les exercices « ont montré que nous avons une ferme détermination à faire face avec fermeté à un lancement d’ICBM et à toute autre provocation et menace posées par la Corée du Nord ».

Greg Norman de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.