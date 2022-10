La Corée du Nord tire un missile balistique présumé, selon le Premier ministre japonais

CNN

—



La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée depuis la région de Munchon, dans la province de Kangwon, vers les eaux au large de la côte est de la péninsule, ont déclaré dimanche aux journalistes les chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

Les missiles ont été lancés dimanche entre 01h47 et 01h53 heure locale, selon le ministre d’Etat japonais à la Défense, Toshiro Ino.

Les deux missiles sont tombés en dehors de la zone économique exclusive du Japon, a ajouté Ino.

On estime que le premier missile a parcouru environ 350 kilomètres, ou 217 milles, à une altitude maximale d’environ 100 kilomètres, ou 62 milles, selon Ino. Le second a parcouru à peu près la même distance.

Ino a noté qu’il n’y avait aucun rapport de dommages aux navires en mer, mais le ministère de la Défense analyse toujours les détails et enquête sur le type de missiles qui ont été lancés, y compris la possibilité qu’il s’agisse de missiles balistiques lancés par des sous-marins.

L’armée sud-coréenne a renforcé sa surveillance et sa vigilance et a maintenu une posture de préparation totale tout en coopérant étroitement avec les États-Unis, ont déclaré les chefs d’état-major du pays.

Dimanche marque le 25e lancement de missiles de la Corée du Nord cette année, selon le décompte de CNN, qui comprend à la fois des missiles balistiques et de croisière. Le dernier lancement a eu lieu jeudi lorsque la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée, le dernier d’une série de lancements au cours des deux dernières semaines.

Les garde-côtes japonais ont demandé aux navires de prêter attention aux informations et de ne s’approcher d’aucun objet tombé à la mer. Il a également demandé aux navires de communiquer toute information pertinente.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont “fermement condamné” samedi ces lancements, les qualifiant de “provocation grave” qui porte atteinte à la paix et à la sécurité, a-t-il déclaré dans un texte envoyé aux journalistes.

“Le lancement répété de missiles balistiques par la Corée du Nord est une provocation grave qui nuit à la paix et à la sécurité de la péninsule coréenne ainsi qu’à la communauté internationale, et c’est aussi une violation flagrante de la résolution du CSNU”, ont déclaré les chefs conjoints, condamnant et exhortant le Nord à d’arrêter immédiatement de telles actions de test de missiles.

Les chefs d’état-major ont indiqué que les missiles lancés tôt dimanche matin avaient une portée de vol d’environ 350 kilomètres et une altitude d’environ 90 kilomètres.

L’armée sud-coréenne continuera de maintenir une “posture de préparation ferme” tout en suivant et en surveillant les mouvements connexes en étroite coopération avec les États-Unis, ont ajouté les chefs conjoints.

Mardi, la Corée du Nord a tiré un autre missile, sans avertissement, qui a survolé et dépassé le Japon, obligeant le Japon à avertir ses citoyens de se mettre à l’abri.

Le missile mardi a survolé le nord du Japon tôt dans la matinée et aurait atterri dans l’océan Pacifique. La dernière fois que la Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon, c’était en 2017.

Le Commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré samedi que les derniers lancements “ne constituent pas une menace immédiate pour le personnel ou le territoire américain, ou pour nos alliés”.

“Nous sommes au courant des deux lancements de missiles balistiques et consultons étroitement nos alliés et partenaires”, a déclaré le commandement dans un communiqué. « Le lancement du missile met en évidence l’impact déstabilisateur des programmes illégaux d’ADM et de missiles balistiques de la RPDC. Les engagements américains envers la défense de la République de Corée et du Japon restent à toute épreuve. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti que si la Corée du Nord continuait “dans cette voie” de provocation après son lancement de missile balistique mardi, “cela ne fera qu’augmenter la condamnation, augmenter l’isolement et augmenter les mesures qui sont prises en réponse à leurs actions”.

Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions vendredi, à la suite des récents essais de missiles balistiques nord-coréens, ont annoncé le Trésor et le département d’État américains.

La Corée du Nord tire généralement ses missiles dans les eaux au large des côtes de la péninsule coréenne, ce qui rend le vol de mardi au-dessus du Japon considérablement plus provocateur.

L’accélération agressive des essais d’armes a déclenché l’alarme dans la région, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ayant répondu par des lancements de missiles et des exercices militaires conjoints. Les États-Unis ont également redéployé un porte-avions dans les eaux proches de la péninsule, une décision que les autorités sud-coréennes ont qualifiée de “très inhabituelle”.

Le Japon a émis une vive protestation contre la Corée du Nord par le biais de son ambassade à Pékin, a déclaré Ino.

La marine américaine a déclaré samedi dans un communiqué que son groupe aéronaval Ronald Reagan avait effectué plusieurs jours d’exercices conjoints avec la Force maritime d’autodéfense japonaise et la marine sud-coréenne dans les eaux entre les deux pays.

“Notre engagement envers la sécurité régionale et la défense de nos alliés et partenaires est démontré par notre flexibilité et notre adaptabilité pour déplacer ce groupe de frappe là où il est nécessaire”, a déclaré le contre-amiral Michael Donnelly, commandant de la Force opérationnelle 70/Carrier Strike Group 5. .