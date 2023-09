La Corée du Nord tire un « missile balistique non identifié » – Séoul — RT World News

La Corée du Sud accuse Pyongyang de manoeuvres à l’approche de la rencontre de son dirigeant Kim Jong Un avec le président russe Vladimir Poutine.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont détecté mercredi matin au moins un tir de missile depuis la Corée du Nord vers la mer du Japon, selon l’agence de presse Yonhap.

La Corée du Nord aurait procédé à un nouvel essai de missile, selon des responsables de Séoul, qui n’ont donné aucun autre détail en attendant l’analyse de la trajectoire de vol du projectile. Le ministère japonais de la Défense a déclaré que le missile avait déjà « probablement atterri » mais les garde-côtes ont néanmoins exhorté les navires se trouvant dans la zone à faire attention aux éventuelles chutes d’objets, selon AP.

Kim Jong-un est actuellement en visite en Russie, dans un contexte de tensions accrues dans la péninsule coréenne, qui a été témoin de lancements récurrents de missiles par Pyongyang ainsi que d’exercices militaires impliquant les troupes sud-coréennes et américaines.

Commentant l’ordre du jour du sommet russo-nord-coréen, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a pas précisé où exactement en Extrême-Orient les négociations auraient lieu.















Le train blindé transportant le dirigeant nord-coréen est entré mardi matin sur le territoire russe. Entre-temps, Vladimir Poutine était présent au Forum économique oriental à Vladivostok, mais il a visité mercredi le cosmodrome russe Vostotchny, dans la région extrême-orientale de l’Amour.

Les négociations à venir devraient se concentrer sur un certain nombre de « questions sensibles » ainsi que la coopération économique et culturelle bilatérale et la situation générale dans la région, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Il a déclaré que les négociations se dérouleraient à la fois en présence des délégations russe et nord-coréenne et en tête-à-tête.