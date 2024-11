La Corée du Nord tire un missile balistique intercontinental

Le lancement de jeudi a violé les restrictions imposées par l’ONU et a eu lieu à un moment de détérioration des relations entre les deux Corées et la rhétorique de plus en plus agressive de Pyongyang envers Séoul.

L’ICBM a été tiré selon un angle fortement élevé et a atteint une hauteur pouvant atteindre 7 000 km (4 350 miles). Cela signifie qu’il aurait parcouru une distance plus grande s’il avait été lancé horizontalement.

La Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental qui a volé pendant 86 minutes – le vol le plus long jamais enregistré – avant de tomber dans les eaux au large de son est, ont annoncé la Corée du Sud et le Japon.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que cet essai visait à développer des armes capables de « tirer plus loin et plus haut ».

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré dans un rare reportage diffusé le même jour sur les médias d’État que le lancement montrait « notre volonté de répondre à nos ennemis » et l’a décrit comme « une action militaire appropriée ».

« J’affirme que [North Korea] ne changera jamais sa ligne de renforcement de ses forces nucléaires », a déclaré Kim.

Les États-Unis ont qualifié le lancement de jeudi de « violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ».

« Cela démontre seulement que [North Korea] continue de donner la priorité à ses programmes illégaux d’armes de destruction massive et de missiles balistiques plutôt qu’au bien-être de sa population », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Sean Savett, dans un communiqué.

La Corée du Sud a déclaré qu’elle imposerait de nouvelles sanctions au Nord en réponse à ce lancement.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également condamné ce lancement, qui, selon lui, constitue « une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité », selon son porte-parole.

Plus tôt, la Chine voisine s’était dite « préoccupée ».

Pyongyang a tiré pour la dernière fois un ICBM en décembre 2023, au mépris des sanctions paralysantes de longue date de l’ONU. Ce missile a voyagé pendant 73 minutes et parcouru environ 1 000 km.

Les experts nord-coréens estiment que le lancement visait à augmenter la charge utile de ses missiles.

Pyongyang développe des missiles qui peuvent « frapper le continent américain même s’ils transportent une ogive plus grande et plus lourde » ou même plusieurs ogives, a déclaré Kim Dong-yup, professeur adjoint à l’Université des études nord-coréennes.

Le Japon voisin a déclaré qu’il surveillait le lancement de jeudi.

Les responsables sud-coréens et américains se sont rencontrés après le lancement et ont convenu de « prendre des mesures de réponse fortes et variées », a indiqué l’armée sud-coréenne dans un communiqué.

« Notre armée reste pleinement prête et partage étroitement les informations balistiques nord-coréennes avec les autorités américaines et japonaises », ajoute le communiqué.

Le lancement de jeudi intervient après que la Corée du Sud et les États-Unis ont accusé la Corée du Nord d’envoyer des troupes en Russie pour soutenir la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.

Le Pentagone estime qu’environ 10 000 soldats nord-coréens ont été déployé pour s’entraîner dans l’est de la Russie . Un « petit nombre » a été envoyé à Koursk, dans l’ouest de la Russie, et plusieurs milliers d’autres sont en route, ont annoncé les États-Unis plus tôt cette semaine.

La présence présumée de troupes nord-coréennes en Russie a ajouté aux inquiétudes croissantes quant à l’approfondissement des liens entre Poutine et Kim.

Pyongyang et Moscou n’ont ni confirmé ni démenti ces allégations.

Reportage supplémentaire de Hosu Lee et Jake Kwon à Séoul