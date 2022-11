La Corée du Nord tire un missile balistique intercontinental, selon Séoul

Le lancement a échoué lors de la deuxième étape de séparation, a déclaré un responsable militaire sud-coréen à Yonhap.

La Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental (ICBM) dans le cadre d’une démonstration de force à grande échelle contre les jeux de guerre en cours entre les États-Unis et la Corée du Sud, selon les forces armées de Séoul.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que l’armée avait détecté “ce qui est présumé être un lancement de missile balistique à longue portée depuis la région de Sunan à Pyongyang” tôt jeudi matin, notant que deux autres missiles à courte portée ont suivi environ une heure plus tard.

Après avoir analysé les détails du lancement, l’armée a ajouté que l’arme avait parcouru une distance d’environ 760 kilomètres (472 miles) et atteint une vitesse de pointe de Mach 15. Cependant, une source de la défense a déclaré plus tard à Yonhap que “le missile semble avoir échoué en vol normal” après sa deuxième étape de séparation.

Dans un communiqué plus tard jeudi, les chefs d’état-major ont déclaré “Nos militaires ont renforcé la surveillance et la vigilance” et maintiendrait une “posture de préparation en étroite coopération avec les États-Unis.”

Le lancement de jeudi marque la première fois que Pyongyang a tiré un ICBM depuis mai, bien qu’il s’agisse d’un nombre record d’essais de missiles dans l’ensemble cette année. La RPDC a également lancé des centaines de roquettes, de missiles et d’obus d’artillerie dans la mer ces derniers jours en guise de démonstration à Washington et à Séoul, qui sont au milieu de certains de leurs plus grands exercices militaires aériens.

Alors que les tensions montent en flèche sur la péninsule, le Nord a condamné à plusieurs reprises les exercices comme une répétition pour une invasion à grande échelle, suggérant même plus tôt cette semaine que Washington pourrait préparer une attaque nucléaire. Les États-Unis et la Corée du Sud, quant à eux, ont dénoncé chaque lancement de missile par Pyongyang comme de dangereuses provocations et se sont engagés à continuer de renforcer leurs liens militaires.