La Corée du Nord tire un missile balistique en mer du Japon

WASHINGTON – La Corée du Nord a tiré un missile balistique qui a probablement survolé le Japon, ont annoncé mercredi soir les armées sud-coréenne et japonaise.

Le missile balistique non identifié a été tiré dans la mer du Japon, ont confirmé les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud à NBC News.

La Maison Blanche et le Pentagone n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Le dernier essai de missile intervient alors que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont convoqué une réunion pour discuter de l’essai par la Corée du Nord le 3 octobre d’un missile balistique à portée intermédiaire au-dessus du nord du Japon. L’ONU interdit à la Corée du Nord de tester des armes balistiques et nucléaires.

Le missile a parcouru 2 800 milles, une distance qui place le territoire américain de Guam dans sa trajectoire, avant de s’écraser dans l’océan Pacifique.

Le test provocateur a provoqué des appels tard dans la nuit du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, à ses homologues japonais et sud-coréens. Le président Joe Biden a condamné mardi le test du missile lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Biden a également discuté des moyens de “limiter la capacité de la Corée du Nord à soutenir ses programmes illégaux de missiles balistiques et d’armes de destruction massive”, selon une lecture de l’appel de la Maison Blanche.

Le test, le premier en cinq ans à survoler le Japon, a été répondu par une volée de missiles américains et sud-coréens. Le Pentagone a déclaré que les quatre missiles avaient été lancés dans les eaux au large de la côte est de la péninsule coréenne.

Au cours des 10 derniers jours, Pyongyang a effectué cinq lancements distincts de huit missiles balistiques.

“Parmi ces lancements, le dernier a été particulièrement important. Il a survolé le Japon et a touché l’océan Pacifique pour la première fois depuis 2017. Je suppose que nous pouvons tous imaginer à quel point cela doit être terrifiant de voir un missile voler au-dessus de nos têtes”, a déclaré Ishikane Kimihiro. , a déclaré l’ambassadeur du Japon auprès des Nations unies devant le Conseil de sécurité.

“C’est absolument inacceptable, et le Japon le condamne dans les termes les plus forts possibles”, a-t-il ajouté.

L’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que l’administration Biden “ne restera pas les bras croisés” face aux tests de missiles effrontés de Pyongyang.

“Malgré un manque d’engagement de la part de la Corée du Nord, les États-Unis restent attachés au dialogue et à la diplomatie. Les États-Unis, cependant, ne resteront pas les bras croisés car la Corée du Nord menace directement les États-Unis, nos alliés et le monde entier”, a-t-elle déclaré dans remarques devant le Conseil de sécurité.

Sous Kim Jong Un, l’État reclus a effectué son essai nucléaire le plus puissant, lancé son tout premier missile balistique intercontinental et menacé d’envoyer des missiles dans les eaux proches du territoire américain de Guam.

Depuis 2011, Kim a lancé plus de 100 missiles et effectué quatre essais d’armes nucléaires, ce qui est plus que ce que son père, Kim Jong Il, et son grand-père, Kim Il Sung, ont lancé sur une période de 27 ans.

Jusqu’à présent cette année, la Corée du Nord a tiré 39 essais de missiles balistiques.