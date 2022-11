La Corée du Nord tire un missile au-dessus du Japon, déclenchant des avertissements d’urgence

La Corée du Nord a tiré au moins deux autres missiles balistiques jeudi, l’un d’eux naviguant au-dessus du nord du Japon et atterrissant dans l’océan Pacifique, selon des responsables japonais et sud-coréens.

Des avertissements ont été lancés aux habitants des préfectures japonaises de Miyagi, Yamagata et Niigata pour qu’ils s’abritent chez eux ou se cachent.

Le dernier barrage survient un jour après que la Corée du Nord a tiré au moins 23 missiles mercredi, dont l’un a atterri au large des côtes sud-coréennes et a forcé une île sud-coréenne peuplée à évacuer.

Les lancements de mercredi ont marqué le plus grand nombre de missiles que la Corée du Nord ait jamais tirés en une seule journée, selon la Corée du Sud.

LE PRÉSIDENT SUD-CORÉEN DÉCLARE UNE PÉRIODE DE DEUIL APRÈS PLUS DE 150 MORTS À HALLOWEEN STAMPEDE

Pyongyang a également tiré plus de 100 coups d’artillerie mercredi dans une zone tampon établie dans un accord militaire de 2018 avec la Corée du Sud.

“Notre armée ne pourra jamais tolérer ce genre d’acte provocateur de la Corée du Nord, et répondra strictement et fermement dans le cadre d’une coopération étroite entre la Corée du Sud et les Etats-Unis”, a déclaré mercredi l’état-major interarmées sud-coréen.

Cela survient alors que les États-Unis et la Corée du Sud mènent “Vigilant Storm”, qui implique plus de 200 avions de combat.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.