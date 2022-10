La Corée du Nord tire un missile au-dessus du Japon

Les citoyens japonais ont été invités à se mettre à l’abri après le dernier lancement d’essais de Pyongyang

La Corée du Nord a tiré au moins un missile balistique au-dessus de l’espace aérien japonais pour la première fois depuis 2017, ont déclaré des responsables à Tokyo, effectuant un autre test d’arme après une vague de lancements similaires ces derniers mois.

Des responsables japonais et sud-coréens ont annoncé le lancement mardi matin, affirmant que le projectile avait été tiré depuis la province nord-coréenne de Chagang et avait survolé une partie de la préfecture d’Aomori, loin au nord du Japon.

“Il y a peu de temps, la Corée du Nord a lancé un missile balistique qui a survolé le Japon et aurait atterri dans l’océan Pacifique”, a-t-il ajouté. Le bureau du Premier ministre Fumio Kashida a déclaré dans un communiqué, ajoutant “Il s’agit d’un acte scandaleux à la suite des récents lancements répétés de missiles balistiques, et je le condamne fermement.”

Le bureau du Premier ministre a confirmé plus tard que le missile avait atterri en mer, en dehors de la zone économique exclusive du Japon, et a ensuite accusé la Corée du Nord d’avoir violé les résolutions des Nations Unies avec ses 20 essais de missiles jusqu’à présent en 2022 – le plus grand nombre depuis le dirigeant Kim Jong- l’onu a pris le pouvoir en 2011.

Lire la suite La Corée du Nord répond à l’exercice mené par les États-Unis

Kashida a déclaré que le gouvernement chercherait à créer un « nouvelle stratégie de sécurité nationale », qui ferait “Envisagez de manière réaliste toutes les options, y compris la soi-disant” capacité de contre-attaque “, et renforcez considérablement nos capacités de défense avec un sentiment d’urgence.”

Bien que les récents essais de missiles de Pyongyang se soient rendus vers le Japon – y compris un essai ce week-end qui a vu des projectiles atterrir dans ce que les Coréens appellent la mer de l’Est – la dernière fois qu’un missile nord-coréen a atteint l’espace aérien du pays remonte à 2017, peu de temps avant que Pyongyang ne s’arrête volontairement. essais d’armes majeurs dans le cadre d’un accord avec l’ancien président américain Donald Trump.

Peu de temps après la détection du lancement de mardi, les responsables japonais ont exhorté les habitants de l’île la plus septentrionale du pays, Hokkaido, ainsi que de la préfecture d’Aomori, à trouver un abri à l’intérieur et leur ont dit de “ne pas s’approcher de tout ce qui est suspect et contacter immédiatement la police ou les pompiers.”

En réponse, Tokyo a déclaré qu’il adopterait la “posture nécessaire” pour empêcher de semblables “situations imprévues” à l’avenir, mais n’a pas fourni de détails sur la manière exacte dont il procéderait. Il a ensuite exigé que la Corée du Nord respecte les résolutions précédentes du Conseil de sécurité de l’ONU et s’est engagé à “renforcer davantage l’alliance nippo-américaine” pour dissuader Pyongyang.

Le dernier essai de missile de la Corée du Nord avant mardi faisait suite à un exercice anti-sous-marin conjoint organisé par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud pour la première fois depuis 2017. L’exercice impliquait le porte-avions à propulsion nucléaire américain USS Ronald Reagan, qui est arrivé au port sud-coréen de Busan la semaine dernière. Pyongyang a déclaré dans le passé qu’il considérait ces exercices comme une menace pour sa sécurité nationale, les considérant comme une répétition d’une invasion.

LIRE LA SUITE: Une agence d’espionnage sud-coréenne fait des prévisions d’essais nucléaires – MP