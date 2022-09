La Corée du Nord tire un missile après le départ de Harris de Corée du Sud

PANMUNJOM, Corée –

Dans une démonstration de défi, la Corée du Nord a tiré au moins un missile balistique dans la mer jeudi, quelques heures après que la vice-présidente américaine Kamala Harris est rentrée chez elle après une visite en Corée du Sud au cours de laquelle elle a souligné l’engagement “à toute épreuve” des États-Unis envers la sécurité de son pays. alliés asiatiques.

Il s’agissait de la troisième série de lancements de missiles par la Corée du Nord cette semaine, prolongeant un rythme record d’essais d’armes alors qu’elle accélère ses efforts pour étendre son arsenal et fait pression sur Washington pour qu’elle l’accepte comme puissance nucléaire.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens n’ont pas immédiatement confirmé quel type de missile avait été lancé jeudi ni jusqu’où il avait volé. L’armée japonaise a déclaré avoir également détecté un lancement. La Corée du Nord a tiré mercredi deux missiles balistiques à courte portée, alors que Harris était au Japon, et en a tiré un avant de quitter Washington dimanche.

Harris a précédemment couronné son voyage de quatre jours en Asie par une rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et un arrêt dans la zone démilitarisée divisant la péninsule coréenne, où elle a abordé la menace posée par le Nord de plus en plus hostile.

On craint également que la Corée du Nord ne procède à un essai nucléaire, ce qui rapprocherait le pays d’une reconnaissance en tant que puissance nucléaire à part entière. La visite de la DMZ est devenue une sorte de rituel pour les dirigeants américains dans l’espoir de montrer leur détermination à résister fermement à l’agression.

À la DMZ, Harris s’est rendu au sommet d’une crête, près des tours de garde et des caméras de sécurité. Elle regarda à travers de grosses jumelles tandis qu’un officier sud-coréen lui désignait des installations militaires du côté sud. Ensuite, un officier américain a souligné certaines des défenses le long de la ligne de démarcation militaire, y compris des clôtures de barbelés et des mines d’argile. Il a dit que des soldats américains patrouillent régulièrement le long d’un chemin.

“C’est si proche”, a déclaré Harris.

Harris a ensuite visité l’une des rangées de bâtiments bleus qui chevauchent la ligne de démarcation, où un officier américain a expliqué comment les bâtiments sont toujours utilisés pour mener des négociations avec la Corée du Nord. Parfois, ils se transmettent des messages et parfois ils utilisent un mégaphone, a-t-il déclaré.

“C’est de la haute technologie”, a plaisanté Harris, avant d’ajouter : “Nous sommes entrés dans l’histoire.”

“Ça continue”, dit le colonel.

Harris a accepté. “Le passé et le présent se produisent tous les jours.”

Elle est ensuite sortie du bâtiment et s’est dirigée vers la ligne de démarcation. Du côté nord-coréen, deux personnages vêtus de ce qui semblait être des combinaisons de matières dangereuses ont jeté un coup d’œil derrière un rideau dans une fenêtre du deuxième étage. Puis ils ont disparu à l’intérieur.

Harris a décrit les lancements de missiles nord-coréens comme des provocations destinées à “déstabiliser la région” et a déclaré que les États-Unis et la Corée du Sud restaient attachés à la “dénucléarisation complète” du Nord.

“Je ne saurais trop dire que l’engagement des Etats-Unis dans la défense de la République de Corée est à toute épreuve”, a-t-elle déclaré.

“Dans le Sud, nous voyons une démocratie florissante. Dans le Nord, nous voyons une dictature brutale”, a-t-elle déclaré avant de s’envoler de la frontière à bord d’un hélicoptère militaire américain.

Plus tôt, Harris a rencontré le président Yoon dans son bureau à Séoul et a réaffirmé l’engagement américain à défendre le Sud avec une gamme complète de ses capacités militaires en cas de guerre, a déclaré le bureau de Yoon.

Ils ont exprimé leur inquiétude face aux menaces de conflit nucléaire de la Corée du Nord et ont promis une réponse plus forte non précisée aux principales provocations nord-coréennes, y compris un essai nucléaire.

Harris et Yoon devaient également discuter de l’élargissement des partenariats économiques et technologiques et de la réparation des liens récemment tendus entre la Corée du Sud et le Japon afin de renforcer leur coopération trilatérale avec Washington dans la région. Leur rencontre a également abordé Taïwan, les deux réaffirmant le soutien de leur pays à “la paix et la stabilité” dans le détroit de Taïwan, selon le bureau de Yoon, qui n’a pas précisé.

Le voyage de Harris a été organisé pour qu’elle puisse assister aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, mais son itinéraire a été dominé par des problèmes de sécurité, reflétant les craintes concernant la puissance croissante de la Chine et l’intensification des activités de test de la Corée du Nord.

À chaque réunion, Harris a tenté de dissiper toute crainte que les États-Unis ne faiblissent dans leur engagement à protéger leurs alliés, décrivant les partenariats américains avec la Corée du Sud et le Japon comme la « cheville ouvrière » et la « pierre angulaire » de sa stratégie de défense en Asie.

Yoon, qui a pris ses fonctions plus tôt cette année, avait ancré sa campagne électorale en promettant d’approfondir le partenariat économique et sécuritaire de Séoul avec Washington pour relever les défis posés par la menace nord-coréenne et faire face aux risques potentiels de la chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie, la rivalité américano-chinoise. et la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Mais l’alliance a été marquée par des tensions ces derniers temps.

Les Sud-Coréens ont dénoncé une nouvelle loi signée par le président Joe Biden qui empêche les voitures électriques construites en dehors de l’Amérique du Nord d’être éligibles aux subventions du gouvernement américain, sapant la compétitivité des constructeurs automobiles comme Hyundai, basée à Séoul.

Au cours de leur rencontre, Harris a déclaré à Yoon que Washington essaierait de répondre aux préoccupations sud-coréennes lors de la mise en œuvre de la loi, a déclaré le bureau de Yoon.

Scott Snyder, analyste au Council on Foreign Relations, a déclaré que le différend sur les véhicules électriques est rapidement devenu une tempête de feu que les responsables américains ne peuvent ignorer, bien qu’il n’y ait peut-être pas de solution simple.

“Cela prend un niveau d’urgence qui en fait un problème politique qui nécessite une gestion”, a déclaré Snyder. “Je ne sais pas si ce sera facile pour l’administration Biden de le faire.”

Après avoir rencontré Yoon, Harris, la première femme à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis, a organisé une table ronde avec des dirigeantes sur les questions d’équité entre les sexes.

Yoon a été critiqué pour le manque de représentation féminine au gouvernement et sa minimisation des inégalités plus larges.

“Si nous voulons renforcer la démocratie, nous devons prêter attention à l’équité entre les sexes”, a déclaré Harris, qui a également soulevé la question avec Yoon.

Il y a des indications que la Corée du Nord pourrait augmenter ses démonstrations d’armes dès qu’elle tentera de faire pression sur Washington pour qu’elle l’accepte comme puissance nucléaire. Des responsables sud-coréens ont déclaré la semaine dernière avoir détecté des signes que la Corée du Nord se préparait à tester un système de missiles balistiques conçu pour être tiré depuis des sous-marins.

Le porte-avions américain USS Ronald Reagan devait s’entraîner vendredi avec des navires de guerre sud-coréens et japonais dans les eaux proches de la péninsule coréenne lors des premiers exercices anti-sous-marins trilatéraux du pays depuis 2017 pour contrer les menaces sous-marines nord-coréennes, a annoncé jeudi la marine sud-coréenne.

Des responsables américains et sud-coréens ont également déclaré que la Corée du Nord se préparait peut-être à son premier essai nucléaire depuis 2017. Cet essai pourrait intervenir après la tenue de la convention du Parti communiste chinois la semaine du 16 octobre, mais avant que les États-Unis ne tiennent leurs élections de mi-mandat le 16 novembre. 8, selon l’agence d’espionnage de Séoul.

La Corée du Nord a ponctué son activité d’essais de menaces répétées de conflit nucléaire. Son parlement a autorisé ce mois-ci l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans un large éventail de scénarios où son leadership est menacé.

La diplomatie nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord reste au point mort depuis 2019 en raison de désaccords sur l’assouplissement des sanctions économiques paralysantes dirigées par les États-Unis contre le Nord en échange des mesures de désarmement du Nord.