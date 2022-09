La Corée du Nord tire un missile alors que le vice-président Harris se rend en Corée et au Japon

Le missile a été lancé par la Corée du Nord depuis la région de Taecheon dans la province de Pyongan du Nord vers 6 h 53, heure locale, selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens, volant à environ 373 milles et atteignant une altitude d’environ 38 milles.

La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique à courte portée vers la mer au large de sa côte orientale, a déclaré l’armée sud-coréenne, avant des exercices militaires conjoints entre les forces américaines et sud-coréennes et une visite du vice-président Harris.

La Corée du Nord a testé un nombre sans précédent de missiles cette année alors qu’elle étend son programme d’armement. Le dernier lancement a eu lieu alors que le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan est arrivé en Corée du Sud pour des exercices militaires conjoints conçus pour montrer leur force et agir comme un moyen de dissuasion contre toute menace nucléaire.

S’exprimant avant la visite de Harris dans la région cette semaine, un haut responsable de l’administration américaine a déclaré qu’un tel test de missile programmé pour coïncider avec son voyage “entraînerait une action supplémentaire de la part des États-Unis pour démontrer notre engagement à toute épreuve envers la sécurité de la République de Corée”. et à nos alliés japonais.

La vice-présidente devrait discuter avec ses homologues sud-coréens de la menace nord-coréenne croissante et faire preuve de solidarité avec Séoul.

“Nous avons clairement indiqué à quel point nous étions préoccupés par les provocations et les comportements déstabilisateurs de la Corée du Nord, et un essai nucléaire serait certainement dans cette catégorie”, a déclaré le responsable de l’administration lors d’un appel avec des journalistes.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, un conservateur qui a pris ses fonctions en mai, s’est engagé à travailler plus étroitement avec les États-Unis en réponse à la capacité nucléaire et de missiles croissante de la Corée du Nord. Les alliés ont mené leurs plus grands exercices sur le terrain en cinq ans cet été.