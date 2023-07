La Corée du Nord tire un missile à longue portée, dans le cadre de ses « démonstrations de force », selon un analyste

La Corée du Nord a tiré mercredi un missile vers l’est.

C’est le 12ème test cette année.

Le Japon a déposé une protestation par la voie diplomatique à Pékin.

La Corée du Nord a tiré mercredi un missile à longue portée au large de sa côte est, a déclaré l’armée sud-coréenne, à peine un mois après le dernier lancement de Pyongyang et son 12e cette année.

Le lancement est intervenu après de vives plaintes de la Corée du Nord ces derniers jours, accusant des avions-espions américains de violer l’espace aérien dans ses zones économiques et condamnant une récente visite en Corée du Sud d’un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière américain.

Les garde-côtes japonais ont déclaré que ce que l’on croyait être un missile balistique semblait avoir atterri en milieu de matinée. Il avait précédemment prédit que le projectile tomberait en dehors de la ZEE japonaise et à environ 550 km à l’est de la péninsule coréenne.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui se trouve en Lituanie pour assister au sommet de l’OTAN, a ordonné à son personnel de recueillir des informations et de rester vigilant pour se préparer à des événements imprévus, selon le bureau du Premier ministre.

Kishida devrait rencontrer le président sud-coréen Yoon Suk Yeol en marge de la réunion de l’OTAN, et le secrétaire en chef du cabinet japonais Hirokazu Matsuno a déclaré qu’un sommet était également prévu avec la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Matsuno a également déclaré lors d’une conférence de presse que le lancement menaçait la paix et la stabilité de la région et de la communauté internationale, et que le Japon avait déposé une protestation par la voie diplomatique à Pékin.

Les gens regardent un écran de télévision diffusant un journal télévisé avec des images d’un test de missile nord-coréen, dans une gare de Séoul. AFP Jung Yeon-je/AFP

Cette année, la Corée du Nord a testé son tout premier missile balistique intercontinental à combustible solide (ICBM) et a tenté en vain de lancer son tout premier satellite espion sur un nouveau lanceur.

Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent à la Corée du Nord d’utiliser la technologie des missiles balistiques, y compris pour les lancements de satellites.

Le Conseil de sécurité, ainsi qu’un certain nombre de pays, ont imposé des sanctions à la Corée du Nord pour ses programmes de missiles et d’armes nucléaires.

Les analystes disent que l’imagerie satellite commerciale montre que la Corée du Nord devrait organiser des démonstrations de force militaire, y compris un grand défilé, pour une prochaine fête le 27 juillet qui commémore sa prétention à la victoire dans la guerre de Corée de 1950-1953 contre les États-Unis, la Corée du Sud, et leurs alliés.

Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant Kim Jong Un, a accusé mardi un avion espion militaire américain d’être entré huit fois dans la zone économique exclusive du pays, a rapporté le média d’État KCNA.

« La déclaration belliqueuse de Kim Yo Jong contre les avions de surveillance américains fait partie d’un modèle nord-coréen consistant à gonfler les menaces extérieures pour rallier le soutien national et justifier les essais d’armes », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur d’études internationales à l’Ewha Womans University de Séoul.

« Pyongyang chronomètre également ses démonstrations de force pour perturber ce qu’il perçoit comme une coordination diplomatique contre lui, en l’occurrence, la réunion des dirigeants sud-coréen et japonais lors du sommet de l’OTAN. »