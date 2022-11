La Corée du Nord tire un énorme missile à capacité nucléaire “conçu pour frapper l’Amérique” alors que les soldats américains ont dit de se mettre à l’abri

La Corée du NORD a tiré un missile balistique intercontinental qui a une portée suffisante pour atteindre les États-Unis, selon des responsables.

Les bases aériennes américaines au Japon ont exhorté le personnel à se mettre à l’abri avant que le missile n’atterrisse à seulement 200 km du Japon.

La Corée du Nord a lancé un missile Crédit : Reuters

C’est le deuxième essai d’armes majeur de la Corée du Nord ce mois-ci qui a montré une capacité potentielle à lancer des frappes nucléaires sur tout le continent américain.

Les États-Unis ont rapidement refusé le lancement et se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de leur continent et de leurs alliés, la Corée du Sud et le Japon.

Le lancement intervient un jour après un lancement de missile plus petit par le Nord et son avertissement de “réponses militaires plus féroces” aux États-Unis renforçant sa présence de sécurité régionale.

Le vice-président américain Kamala Harris rencontrera vendredi les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) pour discuter du lancement, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Harris est en Thaïlande pour le sommet de l’APEC, au milieu de tensions géopolitiques accrues à propos de la guerre en Ukraine et d’autres points chauds tels que Taiwan et la péninsule coréenne.

Le lancement de vendredi s’ajoute à une année record pour le programme de missiles de la Corée du Nord, après la reprise des tests d’ICBM pour la première fois depuis 2017 et la rupture de son moratoire auto-imposé sur les lancements à longue portée alors que les pourparlers de dénucléarisation étaient au point mort.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré que le missile était capable de voler jusqu’à 15 000 km.

Et le secrétaire en chef du Cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré qu’il avait volé à une altitude d’environ 6 000 km avec une autonomie de 1 000 km, avant d’atterrir dans la mer à environ 200 km à l’ouest de l’île d’Oshima-Oshima à Hokkaido.

L’armée sud-coréenne a projeté que le missile avait atteint une altitude de 6 100 km et parcouru 1 000 km à une vitesse maximale de Mach 22.

La Corée du Nord effectue souvent ses tests sur de telles trajectoires “loftées” où le missile vole beaucoup plus haut dans l’espace mais à une distance plus courte qu’il ne le ferait s’il était tiré sur une trajectoire normale.

La base aérienne de Misawa, qui accueille à la fois des troupes japonaises et américaines, a brièvement émis un ordre de se mettre à l’abri, selon un message publié sur la page Facebook de la base.