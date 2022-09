La Corée du Nord tire un deuxième missile balistique en mer avant la visite du vice-président Harris à Séoul

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Corée du Nord a tiré dimanche un deuxième missile balistique en mer avant la visite du vice-président Kamala Harris dans la capitale sud-coréenne.

Le régime de Kim Jong Un a tiré samedi son premier missile au large de sa côte est alors que le porte-avions USS Ronald Reagan pénétrait dans la région. Le pays utilise fréquemment des tests de missiles comme démonstration de force. Harris se rendra à Séoul plus tard cette semaine alors que les militaires américains et sud-coréens organisent des exercices conjoints.

Avant le lancement de samedi, la Corée du Nord n’avait pas tiré de missile balistique depuis juin. Le lancement de dimanche était relativement à courte portée, la Corée du Sud suivant le missile alors qu’il parcourait un peu moins de 400 milles à une vitesse de Mach 5, selon Reuters.

“Le lancement d’un missile balistique par la Corée du Nord est un acte de provocation grave qui menace la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale”, a déclaré dimanche l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué.

L’armée américaine a également publié une déclaration condamnant le lancement de samedi. Le président des chefs d’état-major interarmées, Kim Seung-kyum, et le commandant des forces américaines en Corée, Paul LaCamera, ont également été en contact au sujet du lancement, selon Reuters.

“Nous sommes au courant du lancement de missiles balistiques et consultons étroitement nos alliés et partenaires”, ont déclaré les États-Unis. Commandement Indo-Pacifique dit dans un communiqué. “Bien que nous ayons évalué que cet événement ne constitue pas une menace immédiate pour le personnel ou le territoire américain, ou pour nos alliés, le lancement du missile met en évidence l’impact déstabilisateur des programmes illégaux d’ADM et de missiles balistiques de la RPDC. Les engagements américains envers la défense de la La République de Corée et le Japon restent à toute épreuve.”

La visite de Harris en Asie verra sa rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol ainsi que le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Les entretiens porteront sur la sécurité régionale, notamment celle de Taïwan face à l’agression chinoise.

Dimanche, le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a fait écho aux condamnations des États-Unis et de la Corée du Sud, qualifiant les lancements fréquents de la Corée du Nord cette année de “sans précédent”.

“L’action de la Corée du Nord représente une menace pour la paix et la sécurité de notre pays, de la région et de la communauté internationale et faire cela alors que l’invasion de l’Ukraine se déroule est impardonnable”, a-t-il déclaré.