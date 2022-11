La Corée du Nord tire un autre ICBM présumé — RT World News

Le lancement intervient après que Pyongyang a promis des réponses “plus féroces” à l’activité militaire américaine et alliée dans la région

La Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental (ICBM) apparent vers sa mer de l’Est, selon des responsables sud-coréens et japonais, Tokyo déclarant que le projectile a atterri dans les eaux de sa zone économique exclusive.

Les chefs d’état-major interarmées (JCS) de l’armée sud-coréenne ont signalé un lancement de missile balistique à longue portée tôt vendredi matin, affirmant qu’il provenait de la région de Sunan près de la capitale nord-coréenne vers 10 h 15, heure locale.

“Tout en renforçant notre surveillance et notre vigilance, nos militaires maintiennent une posture de préparation totale en étroite coopération avec les États-Unis”, a déclaré le JCS dans un message aux journalistes, ne partageant aucun autre détail sur le lancement, y compris la munition exacte impliquée et la distance parcourue.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida n’a pas tardé à condamner l’apparente démonstration de force, affirmant que son pays avait “a naturellement déposé une forte protestation contre la Corée du Nord, qui a répété ses provocations avec une fréquence sans précédent.”















« Nous avons dit [North Korea] que nous ne pouvons absolument pas tolérer de telles actions », a-t-il déclaré aux journalistes en Thaïlande, où il assiste au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique. Kishida a ajouté que le missile a probablement atterri dans les eaux à l’ouest de son île la plus septentrionale d’Hokkaido, dans la zone économique exclusive du Japon.

L’armée japonaise a également publié une déclaration confirmant l’incident, disant “La Corée du Nord a lancé un missile balistique de classe ICBM depuis la côte ouest de la péninsule coréenne” juste après 10h le vendredi.

Le dernier test d’arme intervient au milieu d’un nombre record de lancements de missiles par la RPDC cette année, et moins de 24 heures après que Pyongyang a tiré un missile balistique à courte portée dans la mer du Japon. Avant ce lancement, la ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui a averti que son pays prendrait “plus féroce” une action militaire en réponse à un récent sommet trilatéral entre Washington, Séoul et Tokyo, où les trois alliés ont convenu de renforcer les liens de sécurité et de poursuivre leurs jeux de guerre conjoints périodiques.

Pyongyang a condamné à plusieurs reprises ces exercices militaires comme préparation à une invasion, et insiste sur le fait que ses lancements de missiles sont une réponse légitime à “provocations” des États-Unis et de ses alliés dans la région. Washington a également qualifié les actions de la Corée du Nord de provocatrices et a exigé qu’elle cesse tous les essais d’armes.