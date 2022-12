La Corée du Nord tire trois missiles balistiques à la fin d’une année record de tests

La Corée du Nord a tiré samedi trois missiles balistiques à courte portée, a déclaré l’armée de Séoul, ajoutant une dernière salve au blitz record de lancements de Pyongyang cette année.

Les tensions militaires sur la péninsule coréenne ont fortement augmenté en 2022 alors que le Nord a effectué des tests d’armes anti-sanctions presque tous les mois, notamment en tirant son missile balistique intercontinental le plus avancé de tous les temps.

Le lancement de samedi intervient un jour après que la Corée du Sud a testé avec succès un lanceur spatial à combustible solide et fait suite à l’incursion de cinq drones nord-coréens dans l’espace aérien sud-coréen plus tôt dans la semaine.

L’armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté “trois missiles balistiques à courte portée lancés par la Corée du Nord dans la mer de l’Est depuis la région du comté de Chunghwa, province du Hwanghae du Nord, vers 08h00 (23h00 GMT)”, faisant référence au plan d’eau. également connue sous le nom de mer du Japon.

Les missiles ont parcouru environ 350 kilomètres (217 miles) avant de s’écraser, a-t-il ajouté.

“Notre armée maintient une posture de préparation totale tout en coopérant étroitement avec les États-Unis et en renforçant la surveillance et la vigilance”, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées.

L’incursion de drones nord-coréens de lundi a été le premier incident de ce type en cinq ans et a suscité des excuses du ministre de la Défense de Séoul après que l’armée n’a pas réussi à abattre un seul drone malgré le brouillage des jets pour une opération de cinq heures.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a qualifié l’incident “d’intolérable” et a ajouté que le Sud devrait veiller à ce que Pyongyang se rende compte que “les provocations entraînent toujours de lourdes conséquences”.

L’armée de Séoul a organisé jeudi des exercices qui, selon les hauts gradés du pays, amélioreraient ses défenses contre toute future provocation de drones.

Et vendredi, la Corée du Sud a testé avec succès un nouveau lanceur spatial dans le cadre de ses efforts pour renforcer les capacités de reconnaissance et de surveillance spatiales, a indiqué le ministère de la Défense.

Plus tôt ce mois-ci, Pyongyang a déclaré avoir effectué un test “important de la phase finale” pour le développement d’un satellite de reconnaissance, affirmant qu’il avait développé des technologies avancées pour prendre des images depuis l’espace.

“Le but du lancement de missiles de la Corée du Nord aujourd’hui est de répondre au lanceur spatial à combustible solide de Séoul. Pyongyang semble considérer cela comme une compétition”, a déclaré à l’AFP Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul.

Réunion de fête

La Corée du Nord organise actuellement une grande réunion du parti à Pyongyang au cours de laquelle Kim et d’autres hauts responsables du parti exposent leurs objectifs politiques pour 2023 dans des domaines clés tels que la diplomatie, la sécurité et l’économie.

Plus tôt cette année, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré qu’il souhaitait que son pays dispose de la force nucléaire la plus puissante du monde et a déclaré que le Nord était un État nucléaire “irréversible”.

Mercredi, Kim a défini de “nouveaux objectifs clés” pour l’armée du pays, ont rapporté les médias officiels, sans donner de détails.

Les réunions plénières de fin d’année de la Corée du Nord sont généralement utilisées par le régime pour dévoiler les priorités de la politique intérieure et étrangère du pays pour l’année à venir.

Tous les détails de la session en cours devraient être annoncés après sa conclusion.

Alors que Kim s’est concentré sur l’économie lors de la plénière de 2021, les analystes s’attendent largement à un changement de ton cette année pour mettre en évidence le front militaire à la lumière du récent blitz de lancements de missiles.

Au cours des dernières années, Kim avait prononcé un discours chaque 1er janvier, mais il a récemment abandonné la tradition en faveur de faire des annonces lors de la réunion plénière de fin d’année.

Le lancement de samedi pourrait être considéré comme “un cadeau de Kim Jong Un au peuple, marquant la fin de l’année avec des lancements de missiles record, tout en félicitant la réunion plénière du Parti des travailleurs de Corée”, a déclaré le chercheur nord-coréen Ahn Chan- dit-il à l’AFP.

“Kim essaie d’envoyer un message selon lequel les gens devraient se sentir en sécurité, car leur pays est clairement une puissance militaire, même s’il souffre peut-être économiquement.”

Les États-Unis et la Corée du Sud préviennent depuis des mois que Pyongyang s’apprête à effectuer son septième essai nucléaire.

La Corée du Nord fait l’objet de multiples sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU pour ses activités nucléaires et de missiles depuis 2006.

