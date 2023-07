La Corée du Nord tire son premier ICBM en 3 mois après avoir menacé de prétendus vols d’espionnage américains

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a tiré mercredi son premier missile balistique intercontinental en trois mois, deux jours après avoir menacé de conséquences « choquantes » pour protester contre ce qu’elle a qualifié d’activité provocatrice de reconnaissance américaine près de son territoire.

Certains experts affirment que la Corée du Nord a probablement lancé son ICBM mobile Hwasong-18, un type d’arme à combustible solide plus difficile à détecter et à intercepter que ses ICBM à combustible liquide. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a précédemment qualifié le Hwasong-18 d’arme nucléaire la plus puissante.

Le missile tiré depuis la région de la capitale nord-coréenne vers 10 heures du matin a parcouru environ 1 000 kilomètres (620 miles) à une altitude maximale de 6 000 kilomètres (3 730 miles) avant d’atterrir dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon, selon des évaluations sud-coréennes et japonaises. Ils ont déclaré que le missile avait été lancé sur un angle élevé, dans une tentative apparente d’éviter les pays voisins.

L’armée sud-coréenne a qualifié le lancement de « grave provocation » et a exhorté la Corée du Nord à s’abstenir de tout lancement supplémentaire. Le secrétaire en chef du Cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a dénoncé les tirs répétés de missiles nord-coréens comme des « menaces pour la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la société internationale ».

Lors d’un appel téléphonique trilatéral, les principaux envoyés nucléaires de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis ont convenu de faire face avec sévérité aux provocations nord-coréennes et de renforcer leur coordination pour promouvoir une réponse internationale plus forte aux programmes nucléaires et de missiles du Nord, selon le ministère des Affaires étrangères de Séoul.

Le lancement a eu lieu alors que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida assistaient au sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie. Lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sud-coréen convoquée par vidéo en Lituanie, Yoon a averti que la Corée du Nord ferait face à des sanctions internationales plus sévères en raison de ses programmes d’armement illicites.

Le programme ICBM de la Corée du Nord cible les États-Unis continentaux, tandis que ses missiles à plus courte portée sont conçus pour frapper la Corée du Sud et le Japon, deux alliés clés des États-Unis en Asie du Nord-Est.

Depuis 2017, la Corée du Nord a effectué une série de tests ICBM, mais certains experts affirment que le Nord a encore des technologies à maîtriser pour posséder des missiles nucléaires fonctionnels capables d’atteindre les grandes villes américaines.

Le test ICBM le plus récent du Nord a été le premier lancement du Hwasong-18 en avril. Après ce lancement, Kim a déclaré que le missile renforcerait les capacités de contre-attaque du Nord et a ordonné l’expansion de l’arsenal nucléaire de son pays pour « semer constamment un malaise et une horreur extrêmes » chez ses rivaux.

Les missiles à propergol solide intégré seraient plus faciles à déplacer et à cacher, ce qui rendrait difficile pour les adversaires de détecter leurs lancements à l’avance. Tous les précédents tests ICBM de la Corée du Nord utilisaient du carburant liquide.

Kim Dong-yub, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a déclaré que le lancement de mercredi semblait être le deuxième essai en vol du Hwasong-18 par le Nord.

Le lancement, le premier tir d’armes du Nord depuis environ un mois, est intervenu après que la Corée du Nord a publié plus tôt cette semaine une série de déclarations accusant les États-Unis de faire voler un avion espion militaire près de son sol.

Dans un communiqué publié lundi soir, la sœur et conseillère principale de Kim, Kim Yo Jong, a mis en garde les États-Unis contre « un incident choquant », affirmant que l’avion espion américain avait survolé la zone économique exclusive orientale du Nord huit fois plus tôt dans la journée. Elle a affirmé que le Nord avait dépêché des avions de guerre pour chasser l’avion américain.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont rejeté les accusations du Nord et l’ont exhorté à s’abstenir de tout acte ou discours suscitant l’animosité.

« Je dirais simplement que nous continuons d’exhorter (la Corée du Nord) à s’abstenir d’actions d’escalade », a déclaré mardi Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat américain. « En droit international, les déclarations récentes (de la Corée du Nord) selon lesquelles les vols américains au-dessus de sa zone économique exclusive revendiquée sont illégaux ne sont pas fondées, car les libertés de navigation et de survol en haute mer s’appliquent dans ces zones. »

La Corée du Nord a porté de nombreuses accusations similaires sur les activités de reconnaissance des États-Unis, mais ses dernières déclarations sont intervenues au milieu d’animosités accrues concernant la série torride d’essais d’armes de la Corée du Nord depuis le début de l’année dernière. Certains observateurs disent que le Nord veut utiliser un arsenal d’armes élargi pour arracher de plus grandes concessions à une éventuelle diplomatie avec ses rivaux.

« La déclaration belliqueuse de Kim Yo Jong contre les avions de surveillance américains fait partie d’un modèle nord-coréen de gonflement des menaces extérieures pour rallier le soutien intérieur et justifier les essais d’armes », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. « Pyongyang chronomètre également ses démonstrations de force pour perturber ce qu’il perçoit comme une coordination diplomatique contre lui, en l’occurrence, la réunion des dirigeants sud-coréen et japonais lors du sommet de l’OTAN. »

Kim Dong-yub, le professeur, a déclaré que le lancement de mercredi avait probablement été effectué dans le cadre des programmes de renforcement des armes précédemment prévus par le Nord pour perfectionner les technologies Hwasong-18, plutôt qu’une réponse directe au rassemblement de l’OTAN ou au prétendu vol de l’avion espion américain.

Le Hwasong-18 fait partie d’une gamme d’armes de haute technologie que Kim Jong Un s’est engagé à introduire pour faire face à ce qu’il a appelé l’escalade des menaces militaires américaines. D’autres armes sur sa liste de souhaits sont un ICBM avec plusieurs ogives, un satellite espion et un sous-marin à propulsion nucléaire. Fin mai, le lancement par la Corée du Nord de son premier satellite espion s’est soldé par un échec, une fusée le transportant plongeant dans l’océan peu après son décollage.

Selon certains experts, la Corée du Nord pourrait intensifier ses essais d’armes vers le 27 juillet, date du 70e anniversaire de la signature d’un armistice qui a mis fin à la guerre de Corée de 1950-1953. North Kore appelle la date « le jour V » ou « le jour de la victoire de la guerre ».

« Pyongyang pourrait créer des tensions avant son Jour de la Victoire pour renforcer davantage la solidarité nationale après avoir échoué son premier lancement de satellite espion en mai, puis justifier de futures provocations en déclenchant d’abord un flot de menaces et une rhétorique dure sur les avions espions américains », a déclaré Duyeon Kim. , chercheur principal adjoint au Center for a New American Security.

Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisent à la Corée du Nord de s’engager dans tout lancement utilisant des technologies balistiques. Mais la Chine et la Russie, tous deux membres permanents du conseil, ont bloqué les tentatives des États-Unis et d’autres de durcir les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord suite à ses récents essais de missiles balistiques.

Yamaguchi a rapporté de Tokyo.

Hyung-jin Kim et Mari Yamaguchi, The Associated Press