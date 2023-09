La Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière – Séoul

L’incident survient à la suite d’exercices de guerre entre les armées américaine et sud-coréenne.

La Corée du Nord a lancé plusieurs missiles de croisière dans la mer Jaune tôt samedi matin, a annoncé l’armée sud-coréenne. Cela survient peu de temps après que Pyongyang ait mené un exercice de frappe nucléaire et des exercices militaires majeurs entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Dans un communiqué cité par l’agence de presse Yonhap, les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que les roquettes avaient été tirées vers 4 heures du matin, heure locale, mais n’ont pas fourni plus de détails sur le type de missiles, leur nombre ou leur trajectoire exacte, citant une analyse en cours.

L’armée sud-coréenne a ajouté qu’elle « renforcer sa surveillance et sa vigilance » et maintenir un « une position de préparation totale en étroite coopération avec les États-Unis ».

Bien que le type exact de projectiles ne soit pas clair, Yonhap a suggéré que la Corée du Nord avait tiré des missiles Hwasal, qui, selon Pyongyang, pourraient être armés de têtes nucléaires.

Cet incident survient après que la Corée du Sud et les États-Unis ont conclu les exercices Ulchi Freedom Shield 23, qui se sont terminés le 31 août et impliquaient au moins un bombardier stratégique américain B-1B à capacité nucléaire survolant la péninsule coréenne. Selon des responsables américains, les exercices de guerre visaient à renforcer la « posture de défense combinée » et «promouvoir la sécurité et la stabilité en Asie du Nord-Est».

Le lancement fait également suite à un exercice militaire nord-coréen au cours duquel l’armée nord-coréenne a simulé une attaque nucléaire contre son voisin du sud en réponse à ce qu’elle a décrit comme « aventureux [and] exercices de guerre agressifs. À l’époque, Pyongyang avait également déclaré que l’exercice avait été mené pour envoyer « un message clair aux ennemis » et leur rappeler la Corée du Nord « une volonté punitive résolue et des capacités de représailles substantielles ».

La Corée du Nord a condamné à plusieurs reprises les fréquents exercices conjoints américano-sud-coréens, les qualifiant de répétitions d’invasion et de preuve que Washington et Séoul poursuivent des politiques hostiles. Pyongyang affirme également que son arsenal nucléaire est destiné uniquement à l’autodéfense.