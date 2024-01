La Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière, selon la Corée du Sud

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — L’armée sud-coréenne a déclaré dimanche que la Corée du Nord avait tiré plusieurs missiles de croisière qui ont survolé les eaux proches d’un important chantier naval militaire sur la côte est du pays, prolongeant ainsi une série d’essais d’armes qui aggravent les tensions avec les États-Unis. Corée du Sud et Japon.

Ces lancements font suite à une série distincte d’essais de missiles de croisière nord-coréens la semaine dernière et à un tir d’essai, le 14 janvier, du premier missile balistique à combustible solide à portée intermédiaire du pays. Ces tests reflètent les efforts du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour étendre son arsenal d’armes conçues pour neutraliser les défenses antimissiles en Corée du Sud et au Japon ainsi que les cibles américaines éloignées dans le Pacifique, y compris Guam.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré avoir détecté les missiles au-dessus des eaux proches du port nord-coréen de Sinpo, où le Nord possède un important chantier naval construisant des navires militaires clés, notamment des sous-marins lanceurs de missiles.

L’armée sud-coréenne n’a pas immédiatement fourni de détails précis sur le lancement, notamment le nombre de missiles tirés, la distance qu’ils ont parcourue et s’ils ont été lancés depuis des ressources terrestres ou navales.

Les tensions dans la péninsule coréenne se sont accrues ces derniers mois alors que Kim continue d’accélérer le développement de ses armes et de lancer des menaces provocatrices de conflit nucléaire avec les États-Unis et leurs alliés asiatiques.

En réponse, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont élargi leurs exercices militaires combinés, que Kim décrit comme des répétitions d’invasion, et ont affiné leurs stratégies de dissuasion construites autour de moyens nucléaires américains.

La Corée du Nord a déclaré que ses lancements la semaine dernière impliquaient un nouveau missile de croisière appelé Pulhwasal-3-31 et a décrit cet essai comme faisant partie des efforts réguliers visant à développer son armée. Le Nord a qualifié ce missile de « stratégique », ce qui implique une éventuelle intention de l’armer d’armes nucléaires.

Les missiles de croisière nord-coréens complètent la vaste gamme de missiles balistiques du pays, notamment des missiles balistiques intercontinentaux conçus pour atteindre le continent américain.

Bien que les activités nord-coréennes en matière de missiles de croisière ne soient pas directement interdites par les sanctions de l’ONU, les experts affirment que ces armes constituent potentiellement une menace sérieuse pour la Corée du Sud et le Japon. Ils sont conçus pour voler comme de petits avions et survoler des paysages où ils pourraient être plus difficiles à détecter par radar.

Depuis 2021, la Corée du Nord a mené au moins 10 séries d’essais de ce qu’elle a décrit comme des missiles de croisière à longue portée tirés depuis la terre et la mer. Le pays affirme que ses armes sont à capacité nucléaire et que leur portée peut atteindre 2 000 kilomètres (1 242 miles), une distance qui inclurait les bases militaires américaines au Japon.