La Corée du Nord tire « plusieurs » missiles de croisière depuis la côte ouest | Actualités sur les armes

La Corée du Nord a tiré « plusieurs » missiles de croisière depuis sa côte ouest vers la mer, selon la Corée du Sud.

Les chefs d’état-major interarmées (JCS) de Séoul ont déclaré que les missiles avaient été tirés mercredi matin.

« Notre armée a détecté plusieurs missiles de croisière lancés par la Corée du Nord vers la mer Jaune aujourd’hui vers 7 heures du matin. [22:00 GMT on Tuesday]», a déclaré le JCS dans un communiqué.

“Les spécifications détaillées sont analysées de près par les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines.”

Pyongyang, qui fait l’objet de strictes sanctions des Nations Unies en raison de son programme d’armes nucléaires, a continué à procéder à des essais d’armes cette année, notamment un missile balistique hypersonique à combustible solide et le test d’un prétendu drone d’attaque sous-marin à capacité nucléaire.

Les essais de missiles de croisière ne sont pas interdits par les sanctions de l’ONU, mais le JCS a déclaré qu’il surveillait les activités ultérieures de la Corée du Nord. Les missiles de croisière ont tendance à être propulsés par des avions à réaction et volent à une altitude plus basse que les missiles balistiques plus sophistiqués, mais les analystes affirment qu’ils pourraient constituer un risque pour la Corée du Sud et le Japon car ils sont plus difficiles à détecter par radar.

Les tensions dans la péninsule coréenne se sont accrues ces derniers mois alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un continue d’accélérer le développement d’armes et de lancer des menaces provocatrices de conflit nucléaire avec les États-Unis et leurs alliés dans la région.

Entre-temps, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis ont étendu leurs exercices militaires combinés – que Kim décrit comme des répétitions d’invasion – et ont affiné leurs stratégies de dissuasion fondées sur des moyens nucléaires américains.

Les derniers lancements ont eu lieu alors que l’unité de guerre spéciale de la marine sud-coréenne participait à un entraînement sur la côte est, près de la frontière avec la Corée du Nord.

La formation de 10 jours, qui se termine jeudi, est conçue pour renforcer la préparation opérationnelle, a indiqué le JCS, à la suite des récentes activités militaires de la Corée du Nord.

Le dirigeant Kim Jong Un a également abandonné tout objectif d’unification avec la Corée du Sud, qu’il a désormais désignée comme « ennemi principal ».

Kim aurait également pu ordonner la démolition d’un monument de 30 mètres de haut à Pyongyang qui symbolisait l’objectif de réconciliation avec la Corée du Sud.

NK News, une publication en ligne qui suit l’évolution de la situation dans le pays, a déclaré que des images satellite prises mardi montraient que le Monument aux Trois Chartes pour la Réunification Nationale, connu officieusement sous le nom d’Arc de la Réunification, n’était plus là.

Représentant deux femmes tenant en l’air l’emblème d’une péninsule unie, le tableau a été réalisé en 2001 sur une route clé de Pyongyang. NK News a déclaré que Kim l’avait qualifié de « horreur » lors de la réunion de ce mois-ci de l’Assemblée populaire suprême.