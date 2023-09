La Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière après la fin des exercices américano-sud-coréens

La Corée du Nord a lancé plusieurs missiles samedi après la conclusion d’un exercice militaire conjoint américano-sud-coréen.

Le royaume ermite a tiré une série de missiles de croisière samedi vers 4 heures du matin – heure locale – selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

« Tout en renforçant notre surveillance et notre vigilance, nos militaires maintiennent une position de préparation totale en étroite coopération avec les États-Unis », a déclaré le JCS dans un message texte à la presse, selon l’agence de presse Yonhap.

L’exercice Ulchi Freedom Shield (UFS) – une coentreprise entre les armées américaine et sud-coréenne – s’est terminé jeudi.

Ces exercices ont été une source d’immense irritation pour le guide suprême nord-coréen Kim Jong Un et le régime du pays, déclenchant une série de mesures en réponse.

Mercredi soir, l’armée nord-coréenne a tiré deux missiles balistiques tactiques depuis sa capitale, Pyongyang, pour pratiquer des « frappes à la terre brûlée » sur les principaux centres de commandement et aérodromes opérationnels sud-coréens, selon l’agence de presse officielle coréenne.

L’armée nord-coréenne a déclaré avoir observé les missiles exploser à une altitude définie, suggérant que leurs frappes simulées incluaient des explosions de fausses ogives nucléaires. Les armes atomiques, telles que celles utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale contre le Japon, explosent généralement au-dessus de la Terre, plutôt que de la frapper directement, pour augmenter leur potentiel dévastateur.

Selon KCNA, Kim Jong Un a visité un poste militaire où son armée organise des exercices de poste de commandement en réponse aux attaques sud-coréennes. Formation militaire américaine. Le média a rapporté que le Nord avait répété « l’occupation de tout le territoire de la moitié sud » de la péninsule coréenne.

L’armée nord-coréenne a échoué sa deuxième tentative a déployé un satellite en orbite la semaine dernière, sa fusée étant tombée en panne lors de la troisième étape de vol. L’Administration nationale de développement aérospatial de la Corée du Nord a annoncé qu’elle tenterait à nouveau de lancer un satellite espion en octobre.

Le pays s’allie également de plus en plus avec des adversaires américains comme la Chine et la Russie. Les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont publié mercredi une déclaration condamnant un éventuel accord d’armement entre la Russie et la RPDC.

