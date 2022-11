La Corée du Nord tire plus de 20 missiles, dont un près du Sud

La Corée du Nord a tiré jusqu’à 23 missiles de différents types à l’est et à l’ouest de la péninsule coréenne.

L’un des missiles lancés par Pyongyang était un missile balistique à courte portée qui a atterri près des eaux territoriales sud-coréennes.

Moscou a exhorté la Corée du Nord et la Corée du Sud à éviter les mesures qui “pourraient provoquer une nouvelle augmentation de la tension”.

La Corée du Nord a tiré plus de 20 missiles mercredi, dont un qui a atterri près des eaux sud-coréennes dans ce que le président Yoon Suk-yeol a qualifié d'”en fait une invasion territoriale”.

Il a également tiré un barrage d’artillerie dans une “zone tampon” maritime qui, selon les experts, faisait partie d’une réponse “agressive et menaçante” de Pyongyang aux exercices aériens conjoints à grande échelle menés par les États-Unis et la Corée du Sud.

Un missile balistique à courte portée a traversé la ligne de limite nord, la frontière maritime de facto, provoquant un rare avertissement pour les habitants de l’île d’Ulleungdo de chercher refuge dans des bunkers.

L’armée de Séoul a déclaré que c’était “la première fois depuis la division de la péninsule” à la fin des hostilités de la guerre de Corée en 1953 qu’un missile nord-coréen atterrissait si près des eaux territoriales du Sud.

“Le président Yoon a souligné aujourd’hui que la provocation de la Corée du Nord est une invasion territoriale effective par un missile”, a déclaré son bureau dans un communiqué.

L’un des missiles a atterri dans les eaux à seulement 57 kilomètres (35 miles) à l’est du continent, a déclaré l’armée, qualifiant l’incident de “très rare et intolérable”.

Pyongyang a tiré un total de 23 missiles, dont sept missiles balistiques à courte portée et six missiles sol-air, a indiqué l’armée de Séoul.

La Corée du Nord a également mené un barrage d’artillerie, tirant dans une “zone tampon” maritime mise en place en 2018 dans le but de réduire les tensions entre les deux pays lors d’un combat diplomatique malheureux.

L’énorme volée de lancements était “des provocations contre la Corée du Sud”, a déclaré Go Myong-hyun, chercheur à l’Asan Institute for Policy Studies.

“Je ne serais pas surpris qu’ils conduisent à un essai nucléaire”, a-t-il ajouté.

La Corée du Sud, pour sa part, a déclaré avoir tiré trois missiles air-sol dans la mer vers le nord de la frontière maritime des deux pays.

Le président Yoon a convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale, ordonnant “des mesures rapides et sévères pour que les provocations de la Corée du Nord paient un prix clair”.

La Corée du Sud a fermé certaines routes aériennes au-dessus de la mer de l’Est, également connue sous le nom de mer du Japon, conseillant aux compagnies aériennes locales de faire un détour pour “assurer la sécurité des passagers sur les routes vers les États-Unis et le Japon”.

La Russie a appelé au calme, tandis que le président du Conseil européen, Charles Michel, s’est dit “indigné par (le) comportement agressif et irresponsable de Pyongyang”.

– ‘Orage Vigilant’ –

Le jour des lancements de missiles à Pyongyang est survenu alors que Séoul et Washington organisaient leurs plus grands exercices aériens conjoints, baptisés “Vigilant Storm”, qui impliquaient des centaines d’avions de combat des deux côtés.

Pak Jong Chon, un haut responsable nord-coréen, avait précédemment qualifié les exercices d’agressifs et de provocateurs, selon un rapport paru mercredi dans les médias d’État.

Pak a déclaré que le nom des exercices rappelait l’opération Desert Storm, l’assaut militaire mené par les États-Unis contre l’Irak en 1990-1991 après l’invasion du Koweït.

“Si les États-Unis et la Corée du Sud tentent d’utiliser leurs forces armées contre la (République populaire démocratique de Corée) sans aucune crainte, les moyens spéciaux des forces armées de la RPDC rempliront leur mission stratégique sans délai”, a-t-il déclaré.

“Les États-Unis et la Corée du Sud devront (…) payer le prix le plus horrible de l’histoire.”

– ‘Situation dangeureuse’ –

Les lancements de missiles de la Corée du Nord mercredi semblaient être “la manifestation armée la plus agressive et la plus menaçante contre le Sud depuis 2010”, a déclaré à l’AFP Cheong Seong-chang, chercheur à l’Institut Sejong.

“C’est maintenant une situation dangereuse et instable qui pourrait conduire à un conflit armé”, a-t-il ajouté.

En mars 2010, un sous-marin nord-coréen a torpillé le navire sud-coréen Cheonan, tuant 46 marins, dont 16 qui étaient en service militaire obligatoire.

En novembre de la même année, le Nord a bombardé une île frontalière sud-coréenne, tuant deux marines – tous deux de jeunes conscrits.

Les essais de missiles de mercredi font suite à une récente campagne éclair de lancements, y compris ce que le Nord a qualifié d’exercices nucléaires tactiques.

Washington et Séoul ont averti à plusieurs reprises que les lancements pourraient aboutir à un autre essai nucléaire – qui serait le septième de Pyongyang.

“Pyongyang semble avoir achevé sa dissuasion la plus puissante. C’est une menace sérieuse”, a déclaré à l’AFP Park Won-gon, professeur à l’université Ewha.

Les derniers lancements du Nord sont intervenus avec la Corée du Sud dans une période de deuil national après que plus de 150 personnes – pour la plupart des jeunes femmes dans la vingtaine – ont été tuées dans un écrasement de foule à Séoul samedi.

Il montre “les priorités claires de la Corée du Nord”, a déclaré à l’AFP Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul.

“Pyongyang pense probablement qu’il n’a aucune raison de prendre en considération la tragédie d’Itaewon, car les plus grands exercices aériens conjoints de Séoul et de Washington ont également lieu de toute façon”, a-t-il ajouté.