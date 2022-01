La Corée du Nord tire deux missiles vers la mer de l’Est, selon la Corée du Sud

Peter Aitken de Fox News et l’Associated Press ont contribué à cet article.

L’administration Biden a proposé des pourparlers ouverts mais n’a montré aucune volonté d’assouplir les sanctions à moins que Kim ne prenne des mesures pour abandonner ses précieuses armes nucléaires et ses missiles.

La semaine dernière, la Corée du Nord a émis une menace voilée de reprendre les essais d’explosifs nucléaires et de missiles à longue portée visant la patrie américaine, que le dirigeant Kim Jong Un a suspendus en 2018 tout en entamant la diplomatie avec les États-Unis.

La pression renouvelée survient alors que la pandémie secoue davantage l’économie du Nord, qui était déjà battue par des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre son programme d’armes nucléaires et des décennies de mauvaise gestion par son propre gouvernement.

Plus tôt cette semaine, des responsables militaires sud-coréens ont annoncé que la Corée du Nord avait testé deux missiles de croisière présumés. En outre, le royaume ermite a testé des missiles balistiques à courte portée et testé un missile hypersonique ce mois-ci.

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont fait cette annonce jeudi matin et n’ont fourni aucun détail supplémentaire sur le lancement présumé, selon le Presse associée .

