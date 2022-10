La Corée du Nord tire deux missiles peu après la fin des exercices américano-sud-coréens

La Corée du Nord a tiré deux missiles à courte portée vers sa côte orientale quelques heures après que l’armée américaine a conclu des exercices d’entraînement militaire avec la Corée du Sud.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué avoir détecté les deux missiles lancés entre 1 h 48 et 1 h 58 dimanche depuis la ville côtière de Munchon, dans l’est de la Corée du Nord.

Les chefs d’état-major ont déclaré que l’armée sud-coréenne avait renforcé sa posture de surveillance et restait prête en étroite coordination avec les États-Unis.

Le gouvernement japonais a également déclaré que la Corée du Nord avait tiré ce qui était possible des missiles balistiques.

UN PORTE-PORTE AMÉRICAIN À PUISSANCE NUCLÉAIRE REJOINT LES NAVIRES DE GUERRE DE LA CORÉE DU SUD POUR DES EXERCICES APRÈS LE LANCEMENT DE MISSILES EN CORÉE DU NORD

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a demandé aux responsables de faire tout leur possible pour recueillir et analyser les informations sur les lancements suspects et informer rapidement le public de toute information précise, tout en assurant la sécurité des avions et des navires autour du Japon et en se préparant à toute éventualité, selon son bureau. .

Le lancement de missiles était la septième série d’essais d’armes que le régime de Kim Jong Un a lancé au cours des deux dernières semaines et est intervenu quelques heures après que les États-Unis et la Corée du Sud ont terminé une nouvelle série d’exercices navals au large de la côte est de la péninsule coréenne.

TOM COTTON EXPLOSE LES “CONCESSIONS” DE BIDEN SUR LA SCÈNE MONDIALE : LES DICTATEURS PEUVENT “SENTIR LA FAIBLESSE”

Les exercices impliquaient le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan et son groupement tactique, qui sont revenus dans la région après que la Corée du Nord a tiré un puissant missile au-dessus du Japon la semaine dernière pour protester contre l’entraînement précédent du groupe de porte-avions avec la Corée du Sud.

Le missile balistique qui a survolé le Japon et s’est écrasé dans la mer a incité les Japonais à émettre un avertissement aux habitants pour qu’ils se mettent à l’abri.

DYSFONCTIONNEMENTS DES MISSILES SUD-CORÉENS, EXPLOSES PENDANT DES EXERCICES MILITAIRES AVEC NOUS

“La série d’actions de la Corée du Nord, y compris ses lancements répétés de missiles balistiques, menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale, et pose un sérieux défi à l’ensemble de la communauté internationale, y compris le Japon”, a déclaré le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno. a déclaré lors d’une brève conférence de presse.

Plus tôt cette semaine, 12 avions de combat nord-coréens ont volé en formation près de la frontière sud-coréenne dans une simulation d’attaque air-sol, incitant Séoul à brouiller ses propres 30 avions de combat.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Associated Press a contribué à ce rapport