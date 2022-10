La Corée du Nord tire deux missiles MORE vers le Japon avec une “alerte d’urgence” émise alors que les tensions débordent

La Corée du NORD a tiré deux autres missiles balistiques à courte portée vers le Japon, ont annoncé les autorités sud-coréennes.

C’est le dernier d’une récente série d’essais d’armes effectués par le régime communiste et intervient un jour après que le Nord a averti que le redéploiement d’un porte-avions américain près de la péninsule coréenne attisait les tensions régionales.

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a lancé deux autres missiles balistiques vers le Japon Crédit : AP

L’une des roquettes tirées le 4 octobre, qui a été diffusée à la télévision à Séoul, en Corée du Sud Crédit : AP

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré dans un communiqué avoir détecté deux lancements de missiles dimanche entre 1 h 48 et 1 h 58 depuis la ville côtière de Munchon, dans l’est du Nord.

Il a ajouté que l’armée sud-coréenne avait renforcé sa posture de surveillance et restait prête en étroite coordination avec les États-Unis.

En réponse aux lancements, le bureau du Premier ministre japonais a émis une “alerte d’urgence”, avertissant ses citoyens de “prendre toutes les mesures de précaution possibles, y compris la préparation aux éventualités”.

Le vice-ministre japonais de la Défense, Toshiro Ino, a également confirmé les lancements, affirmant que les activités de test du Nord sont absolument inacceptables car elles menacent la paix et la sécurité régionales et internationales.

Ino a déclaré que les armes pourraient être des missiles balistiques lancés par des sous-marins.

“Nous continuons d’analyser les détails des missiles, y compris la possibilité qu’ils aient été lancés depuis la mer”, a déclaré Ino.

Il s’agit du 25e lancement de missile par la Corée du Nord cette année, selon le ministère japonais de la Défense.

La poursuite par la Corée du Nord d’une capacité à tirer des missiles depuis un sous-marin constituerait une évolution alarmante pour ses rivaux car il est plus difficile de détecter de tels lancements à l’avance.

La Corée du Nord aurait testé pour la dernière fois un lancement de missile depuis un sous-marin en mai.

Ino a déclaré que les deux missiles lancés dimanche avaient parcouru environ 217 milles à une altitude maximale de 60 milles avant de tomber dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a demandé séparément aux responsables de rassembler et d’analyser toutes les informations possibles et d’accélérer les mises à jour sur les tests au public.

Son bureau a déclaré qu’il cherchait également à assurer la sécurité de tous les aéronefs et navires dans les eaux autour du Japon tout en se préparant à toute éventualité.

Le Commandement indo-pacifique américain a déclaré dans un communiqué que les lancements ne représentaient aucune menace immédiate pour le personnel ou le territoire américain, ou pour ses alliés.

Mais il a déclaré que les lancements mettaient en évidence l’impact déstabilisateur des programmes illégaux d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Il a déclaré que les engagements américains envers la défense de la Corée du Sud et du Japon restent à toute épreuve.

Le lancement, la septième série d’essais d’armes du Nord en deux semaines, est intervenu quelques heures après que les États-Unis et la Corée du Sud ont terminé une nouvelle série d’exercices navals de deux jours au large de la côte est de la péninsule coréenne.

Les exercices impliquaient le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan et son groupement tactique, qui sont revenus dans la région après que la Corée du Nord a tiré un puissant missile au-dessus du Japon la semaine dernière pour protester contre l’entraînement antérieur des groupes de porte-avions avec la Corée du Sud.

Samedi, le ministère de la Défense de la Corée du Nord a averti que le redéploiement de Reagan provoquait une énorme éclaboussure négative dans la sécurité régionale.

Le ministère nord-coréen de la Défense a qualifié ses récents essais de missiles de réaction juste aux exercices militaires intimidants entre la Corée du Sud et les États-Unis.

La Corée du Nord considère les exercices militaires américano-sud-coréens comme une répétition d’invasion et est particulièrement sensible si ces exercices impliquent des actifs stratégiques américains tels qu’un porte-avions.

La Corée du Nord a fait valoir qu’elle avait été forcée de poursuivre un programme d’armes nucléaires pour faire face aux menaces nucléaires américaines.

Les responsables américains et sud-coréens ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer le Nord.

Les derniers lancements de la Corée du Nord ont ajouté à son rythme record d’essais d’armes cette année.

Les récents essais d’armes comprenaient un missile à capacité nucléaire qui a survolé le Japon pour la première fois en cinq ans.

On estime qu’il a parcouru environ 2 800 à 2 860 miles, une distance suffisante pour atteindre le territoire américain du Pacifique de Guam et au-delà.

Les lancements de dimanche ont eu lieu à la veille du 77e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord.

Plus tôt cette année, la Corée du Nord a testé d’autres missiles balistiques à capacité nucléaire qui placent le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon à portée de frappe.

La frénésie d’essais de la Corée du Nord indique que son dirigeant, Kim Jong-un, n’a pas l’intention de reprendre la diplomatie avec les États-Unis et veut se concentrer sur l’expansion de son arsenal d’armes.

Mais certains experts disent que Kim viserait éventuellement à utiliser son programme nucléaire avancé pour arracher de plus grandes concessions extérieures, telles que la reconnaissance de la Corée du Nord en tant qu’État nucléaire légitime, ce qui, selon Kim, est essentiel pour obtenir la levée des sanctions paralysantes de l’ONU contre son pays.

Des responsables sud-coréens ont récemment déclaré que la Corée du Nord était également prête à tester un nouveau missile balistique intercontinental à carburant liquide et un missile balistique lancé par sous-marin tout en restant prête à effectuer son premier essai nucléaire souterrain depuis 2017.