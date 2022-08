La Corée du Nord tire deux missiles de croisière depuis la ville d’Onchon sur la côte ouest

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Corée du Nord a tiré mercredi matin deux missiles de croisière depuis la ville d’Onchon, sur la côte ouest, a indiqué une source militaire sud-coréenne.

La source a ajouté que les autorités militaires sud-coréennes et américaines analysent les détails du vol des missiles, y compris la portée.

Les lancements interviennent un jour après que Séoul et Washington ont lancé quatre jours d’exercices conjoints préliminaires en préparation de l’entraînement sur le terrain Ulchi Freedom Shield, suspendu depuis longtemps, qui se déroule du 22 août au 1er septembre.

LA CORÉE DU SUD DÉTECTE DES TIRS APPAREMMENT LANCÉS PAR LA CORÉE DU NORD

Les deux alliés ont réduit les exercices militaires combinés ces dernières années en raison du COVID-19 et pour réduire les tensions avec le Nord, qui a accusé les exercices d’être une répétition pour l’invasion.

Pendant ce temps, le Pentagone a déclaré mardi que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon avaient participé à un exercice de défense antimissile balistique au large des côtes d’Hawaï la semaine dernière – le premier exercice de ce type depuis 2017 alors que les relations entre Séoul et Tokyo ont atteint leur plus bas niveau depuis des années.

Bien que Pyongyang n’ait pas effectué de test de missile depuis deux mois, elle a lutté contre une épidémie de COVID-19 pendant des mois avant de déclarer la victoire sur le virus la semaine dernière. Le Nord, cependant, a été observé en train de se préparer à un éventuel essai nucléaire, qui serait son premier depuis 2017.

BROMANCE ? POUTINE ET KIM PRENDENT LE MONDE, LES CRITIQUES CRAIGNENT QUE LA GUERRE EN UKRAINE A DONNÉ UNE ALLIANCE RENFORCÉE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans un communiqué de presse séparé publié jeudi par le Nord, la sœur de son dirigeant Kim Jong Un a accusé les tracts de propagande sud-coréens trouvés près de la frontière d’avoir provoqué l’épidémie de coronavirus et a juré des “représailles meurtrières” contre le Sud.

Malgré ces avertissements, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a réitéré mercredi qu’il était disposé à fournir une aide économique progressive à la Corée du Nord si elle mettait fin au développement des armes nucléaires et commençait la dénucléarisation, alors qu’il répondait aux questions lors d’une conférence de presse pour marquer ses 100 premiers jours. au bureau