La Corée du Nord tire deux missiles balistiques quelques heures seulement après que les États-Unis ont déployé un sous-marin nucléaire aux portes de Kim Jong-un

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques quelques heures seulement après que les États-Unis ont envoyé un sous-marin nucléaire aux portes de Kim Jong-un pour la première fois en 40 ans.

Washington et la Corée du Sud ont intensifié les pourparlers sur la défense après que la Corée du Nord a tiré son missile balistique le plus puissant à ce jour la semaine dernière.

2 Kim Jong-un a tiré son missile balistique le plus puissant à ce jour la semaine dernière Crédit : EPA

2 L’USS Kentucky arrive à une base navale à Busan, Corée du Sud Crédit : MC2 Samantha Oblander

La Corée du Sud a déclaré que deux missiles avaient été tirés depuis une zone proche de la capitale nord-coréenne, Pyongyang, de 3 h 30 à 3 h 46 – parcourant 341 milles avant d’atterrir dans la mer à l’est de la péninsule coréenne.

Le Japon a déclaré qu’aucun dommage aux navires ou aux avions n’avait été signalé.

La distance de vol des deux missiles correspondait à peu près à la distance entre Pyongyang et la ville sud-coréenne de Busan – où un sous-missile balistique américain à armement nucléaire est arrivé mardi.

Séoul a confirmé que l’USS Kentucky de 18 750 tonnes est entré dans une base navale de la ville portuaire, à 320 kilomètres au sud-est de Séoul.

L’USS Kentucky, long de 170 mètres, est l’un des plus grands sous-marins lance-missiles balistiques au monde et peut transporter plus de 20 missiles balistiques Trident-II.

La Corée du Sud a fustigé les derniers lancements de Kim comme une « grave » provocation qui menace la paix et la stabilité dans la région.

L’armée américaine a déclaré qu’elle était au courant des lancements de missiles et qu’elle travaillait en étroite collaboration avec ses alliés et partenaires.

« Les lancements ne semblent pas constituer une menace immédiate pour les États-Unis ou leurs alliés, mais les événements mettent en évidence l’impact déstabilisateur du programme d’armement illicite de la Corée du Nord », a déclaré le Commandement indo-pacifique américain.

Le tir est survenu alors que les États-Unis et la Corée du Sud tenaient leur première réunion du Groupe consultatif sur le nucléaire (NCG) à Séoul – visant à «renforcer la dissuasion nucléaire contre la Corée du Nord».

Et le ministre de la Défense Lee Jong-sup a déclaré que le déploiement du sous-marin américain à Busan démontre une force unie contre Kim.

« Pour la Corée du Nord, cela montre les capacités et la posture écrasantes de l’alliance, tout en démontrant la solide posture de défense combinée de la Corée du Sud et des États-Unis à notre peuple et à la communauté internationale », a-t-il déclaré.

Le coordinateur Indo-Pacifique de la Maison Blanche, Kurt Campbell, a déclaré aux journalistes : « Au moment où nous parlons, un sous-marin nucléaire américain fait escale à Busan aujourd’hui.

« C’est la première visite d’un sous-marin nucléaire américain depuis des décennies. »

La dernière fois que Washington a déployé un sous-marin à capacité nucléaire en Corée du Sud, c’était en 1981.

Les États-Unis se sont engagés à déployer davantage de moyens en Corée du Sud pour dissuader la Corée du Nord, tels que des porte-avions, des sous-marins et des bombardiers à longue portée.

Dimanche, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis ont organisé des exercices de guerre navals conjoints lors d’une démonstration de force contre la Corée du Nord.

Un officier de marine sud-coréen a déclaré que l’exercice était axé sur la détection et le suivi d’une cible balistique simulée par ordinateur.