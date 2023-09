La Corée du Nord tire deux missiles balistiques à courte portée vers ses mers orientales

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a tiré mercredi deux missiles balistiques à courte portée vers ses mers orientales, ont annoncé ses voisins.

Le lancement a eu lieu alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se rendait en Russie pour une réunion avec le président Vladimir Poutine, alors que la communauté internationale s’inquiète d’un éventuel accord d’armement qui pourrait alimenter les efforts de guerre de Moscou en Ukraine.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré avoir détecté que les missiles étaient tirés à 10 minutes d’intervalle d’une zone de Sunan, le site de l’aéroport international de Pyongyang, et que les armes avaient traversé le pays en direction des mers orientales du pays. Il n’a pas été précisé dans l’immédiat jusqu’où les armes volaient.

Les garde-côtes japonais, citant le ministère de la Défense de Tokyo, ont déclaré que le missile avait probablement atterri, mais ont néanmoins exhorté les navires sillonnant les côtes japonaises à faire attention aux chutes d’objets.

Kim profite de la diversion internationale provoquée par la guerre russe en Ukraine pour accélérer le développement d’armes du Nord, un processus qui a inclus plus de 100 lancements de missiles depuis le début de 2022.

Selon des responsables américains, Poutine pourrait profiter de sa rencontre avec Kim pour obtenir davantage de fournitures d’artillerie nord-coréenne et d’autres munitions afin de reconstituer ses réserves en déclin et de prolonger son invasion de l’Ukraine. Les experts estiment qu’en retour, Kim pourrait rechercher une aide économique et des technologies d’armement sophistiquées dont il a cruellement besoin pour faire progresser son programme d’armes nucléaires et de missiles.

L’écrivain AP Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué.

