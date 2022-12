La Corée du Nord tire des missiles vers le Japon

Le test d’arme intervient juste un jour après que Séoul a lancé une fusée à combustible solide dans le cadre d’un plan de surveillance de la RPDC depuis l’espace

La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon, selon des responsables de la défense sud-coréens et japonais, qui ont condamné la démonstration de force comme une menace pour la stabilité régionale.

Les chefs d’état-major interarmées (JCS) de l’armée sud-coréenne ont détaillé samedi les derniers lancements de missiles, cités dans la presse locale, affirmant que les trois projectiles avaient été tirés vers 8 heures du matin depuis la province du Hwanghae du Nord de la RPDC, située au sud de sa capitale. Selon Yonhap, c’était la première fois que la zone était utilisée comme site de missiles balistiques.

L’armée n’a pas tardé à dénoncer cette décision, promettant d’intensifier les efforts de surveillance conjoints avec les États-Unis. “en préparation de nouvelles provocations de la part de la Corée du Nord” et être prêt à “répondent massivement” en vigueur si nécessaire.

Les trois munitions ont été tirées depuis un lanceur mobile, a déclaré le JCS, ajoutant qu’elles ont chacune volé environ 350 km (217 miles) au nord-est en direction de la mer du Japon – connue sous le nom de mer de l’Est en Corée.

Les lancements nord-coréens sont peut-être venus en réponse à un essai réussi de la nouvelle fusée à combustible solide de Séoul jeudi, qui, selon les responsables, sera utilisée pour construire un appareil de surveillance basé sur l’espace et axé sur Pyongyang. Le Sud a souligné la nécessité de renforcer ses défenses aériennes ces derniers jours, notamment après qu’au moins cinq drones nord-coréens ont pénétré dans son espace aérien plus tôt cette semaine.

Le ministère japonais de la Défense a également noté le test d’armes le plus récent et a précisé que si les missiles volaient vers son territoire, aucun n’entrait dans sa zone économique exclusive, qui s’étend sur environ 370 km (229 miles) de la côte du pays.

“La série d’actions de la Corée du Nord, y compris ses lancements répétés de missiles balistiques, menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale”, a-t-il ajouté. a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que les avions et les navires le long de la trajectoire de vol des missiles avaient été alertés, mais qu’il n’y avait eu aucun incident “en ce moment.”

Le dernier lancement de missile intervient au milieu d’une vague d’activités militaires dans la péninsule coréenne cette année, Pyongyang effectuant un nombre record d’essais d’armes en 2022, y compris un certain nombre de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), ainsi qu’environ 70 projectiles à plus courte portée. et trois missiles de croisière, a rapporté Yonhap. Séoul a également intensifié de manière spectaculaire les exercices militaires conjoints avec les États-Unis et le Japon, effectuant certains de ses plus grands exercices aériens aux côtés d’avions de combat américains au début de cette année.