La Corée du Nord tire des missiles près des eaux de Séoul

L’armée sud-coréenne a dénoncé la démonstration de force comme “intolérable”

La Corée du Nord a lancé au moins 10 missiles balistiques depuis des zones situées le long de ses côtes, dont une munition qui a franchi une frontière maritime de facto séparant les deux Corées pour la première fois depuis les années 1950. Cette décision intervient juste un jour après que Pyongyang a dénoncé les jeux de guerre en cours entre Washington et Séoul et s’est engagé à prendre “Des mesures puissantes” en réponse.

Après avoir annoncé une première volée de trois missiles plus tôt mercredi, les chefs d’état-major interarmées de l’armée sud-coréenne ont noté qu’au moins 10 projectiles de “divers types” ont été tirés dans les mers de l’Est et de l’Ouest. Au moins trois seraient des missiles balistiques à courte portée (SRBM), dont l’un est entré dans une zone tampon entre les deux parties.

“Le lancement d’un missile par la Corée du Nord – qui marque la première fois depuis la division de la péninsule qui [any missiles have] a atterri près de nos eaux territoriales au sud de la ligne de limite nord – est très rare et intolérable », ont déclaré les chefs d’état-major dans un communiqué de presse cité par Yonhap, ajoutant que l’armée “répondre fermement à cette provocation.”

Selon l’armée, le SRBM a atterri en mer à environ 26 kilomètres (16 miles) au sud de la ligne de limite nord, qui a été établie comme frontière maritime provisoire entre le Nord et le Sud en 1953 après la guerre de Corée – un conflit qui n’a jamais été officiellement conclu par un traité formel.

Bien que le missile soit tombé loin de la terre ferme, le lancement a néanmoins déclenché des sirènes de raid aérien sur l’île d’Ulleung en Corée du Sud, incitant les habitants paniqués à se mettre à l’abri, a rapporté Yonhap.

La démonstration de force est intervenue au cours de l’exercice “Vigilant Storm” d’une semaine organisé par les États-Unis et la Corée du Sud, qui verra des centaines d’avions effectuer plus de 1 600 sorties d’entraînement et autres manœuvres aériennes. Pyongyang a dénoncé les exercices comme provocateurs, suggérant même qu’ils pourraient être la préparation d’une attaque nucléaire contre la Corée du Nord.

Les exercices «Vigilant Storm» font suite à plusieurs autres séries de jeux de guerre entre Washington et Séoul ces derniers mois, certains impliquant également Tokyo, qui ont tous été condamnés par le Nord comme des répétitions pour une invasion. Pyongyang a répondu par un nombre record d’essais d’armes cette année, attisant les craintes des responsables américains et sud-coréens de se préparer à effectuer un autre essai nucléaire.

