La Corée du Nord tire des missiles et des obus d’artillerie, exacerbant les tensions

La Corée du Nord a tiré un missile balistique et des centaines d’obus d’artillerie vers la mer vendredi et a fait voler des avions de guerre près de la frontière tendue avec la Corée du Sud, augmentant encore l’animosité déclenchée par le récent barrage d’essais d’armes du Nord.

Les mesures nord-coréennes suggèrent qu’elle ravive un vieux livre de jeu consistant à attiser les peurs de la guerre avec des tests d’armes provocateurs avant de chercher à obtenir de plus grandes concessions de la part de ses rivaux.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué que le missile à courte portée avait décollé de la région de la capitale du Nord à 01h49 vendredi (16h49 GMT jeudi; 12h49 HAE jeudi) et s’était envolé vers ses eaux orientales.

Il s’agissait du 15e lancement de missiles nord-coréens depuis la reprise des activités de test le 25 septembre.

LA CORÉE DU SUD DIT QU’ELLE A LA CAPACITÉ D’INTERCEPTER LES MISSILES DU NORD

Peu de temps après le dernier essai de missile, la Corée du Nord a tiré 130 obus au large de sa côte ouest et 40 au large de sa côte est. Les obus sont tombés à l’intérieur des zones tampons maritimes établies par les deux Corées dans le cadre d’un accord intercoréen de 2018 sur la réduction des tensions, a déclaré l’armée sud-coréenne.

Vendredi après-midi, l’armée sud-coréenne a déclaré que la Corée du Nord avait tiré 80 obus supplémentaires au large de sa côte est. Il a déclaré avoir également détecté des signes d’environ 200 autres lancements d’artillerie nord-coréenne au large de sa côte ouest, citant des bruits de tir et des éclaboussures. Sur les deux côtes, les obus nord-coréens auraient de nouveau atterri dans les zones tampons, selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens.

Les observateurs ont déclaré qu’il s’agissait de la troisième et la plus directe violation par la Corée du Nord de l’accord de 2018, qui a créé des zones tampons et des zones d’exclusion aérienne le long de leurs frontières terrestres et maritimes pour éviter les affrontements accidentels. Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré avoir envoyé plus tôt à la Corée du Nord un message lui demandant de ne plus violer l’accord.

La Corée du Nord a piloté séparément des avions de combat, vraisemblablement 10 avions, près de la frontière des rivaux jeudi soir et vendredi matin, incitant la Corée du Sud à brouiller les avions de chasse. Aucun affrontement entre les deux pays n’a été signalé. C’était la première fois qu’un avion militaire nord-coréen volait aussi près de la frontière depuis 2017.

LES MÉDIAS D’ÉTAT NORD-CORÉENS DIT QUE LES LANCEMENTS DE MISSILES ANTÉRIEURS ONT ÉTÉ DESTINÉS À “ÉLIMINER” LES ENNEMIS

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que les provocations de la Corée du Nord devenaient “aveugles” mais que son pays disposait de capacités de représailles massives qui peuvent dissuader les assauts nord-coréens dans une certaine mesure.

“La décision d’attaquer ne peut être prise sans une volonté de risquer un résultat brutal”, a déclaré Yoon aux journalistes. “La stratégie de punition massive et de représailles, qui est la dernière étape de notre stratégie à trois axes, serait une dissuasion psychologique et sociale considérable (pour le Nord).”

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré vendredi avoir imposé des sanctions à 15 personnes et 16 organisations nord-coréennes soupçonnées d’être impliquées dans des activités illicites visant à financer les programmes d’armes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. Il s’agissait des premières sanctions unilatérales de Séoul contre la Corée du Nord en cinq ans, mais les observateurs disent qu’il s’agit en grande partie d’une étape symbolique car les deux Corées ont peu de relations financières entre elles.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a déclaré aux journalistes qu’il soutenait la décision de la Corée du Sud d’imposer les sanctions.

KIM JONG UN DE LA CORÉE DU NORD A SUPERVISÉ LA FORMATION MILITAIRE NUCLÉAIRE TACTIQUE

La plupart des récents essais d’armes du Nord étaient des lancements de missiles balistiques qui sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais le Nord n’a pas été frappé de nouvelles sanctions grâce à une division à l’ONU sur les différends américains avec la Russie concernant son invasion de l’Ukraine et avec la Chine sur leur concurrence stratégique.

Le missile lancé vendredi a parcouru 650 à 700 kilomètres (403 à 434 milles) à une altitude maximale de 50 kilomètres (30 milles) avant d’atterrir dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon, selon des évaluations sud-coréennes et japonaises.

“Quelles que soient les intentions, les tirs répétés de missiles balistiques de la Corée du Nord sont absolument inadmissibles et nous ne pouvons pas ignorer ses progrès substantiels dans la technologie des missiles”, a déclaré le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada.

Le Commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré dans un communiqué que l’engagement américain dans la défense de la Corée du Sud et du Japon restait “à toute épreuve”.

LA CORÉE DU NORD TIRE DEUX MISSILES PEU APRÈS LA FIN DES EXERCICES AMÉRICAIN-CORÉE DU SUD

D’autres tests nord-coréens récents comprenaient un nouveau missile à portée intermédiaire qui a survolé le Japon et a démontré une portée potentielle pour atteindre le territoire américain de Guam dans le Pacifique ; missiles de croisière à longue portée; et un missile balistique tiré depuis un réservoir intérieur, une première pour le pays.

Après les lancements de missiles de croisière de mercredi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que ses forces nucléaires étaient pleinement préparées à “une véritable guerre pour mettre les ennemis sous leur contrôle d’un coup” et s’est engagé à étendre le domaine opérationnel de ses forces armées nucléaires, selon la Corée du Nord. les médias d’Etat.

Certains observateurs avaient prédit que la Corée du Nord suspendrait probablement temporairement ses activités de test cette semaine en considération de son allié la Chine, qui doit entamer dimanche une grande conférence politique qui devrait donner au président Xi Jinping un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré vendredi lors d’un briefing régulier que tous les pays concernés devraient s’efforcer d’empêcher les tensions de s’aggraver et de progresser vers la reprise de pourparlers significatifs.

UN PORTE-PORTE AMÉRICAIN À PUISSANCE NUCLÉAIRE REJOINT LES NAVIRES DE GUERRE DE LA CORÉE DU SUD POUR DES EXERCICES APRÈS LE LANCEMENT DE MISSILES EN CORÉE DU NORD

La frénésie d’essais en cours de la Corée du Nord rappelle sa série torride d’essais de missiles et nucléaires de 2017 qui a incité Kim et le président américain de l’époque, Donald Trump, à échanger des menaces de destruction totale. Plus tard, Kim est entré brusquement dans la diplomatie nucléaire à enjeux élevés avec Trump en 2018, mais leurs négociations se sont effondrées un an plus tard en raison de querelles sur le degré d’allègement des sanctions que Kim devrait recevoir en échange d’une cession partielle de sa capacité nucléaire.

Kim a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune intention de reprendre la diplomatie nucléaire. Mais certains experts disent qu’il voudrait éventuellement obtenir la reconnaissance internationale de son pays en tant qu’État nucléaire et tenir des pourparlers sur le contrôle des armements avec les États-Unis pour arracher un allégement étendu des sanctions et d’autres concessions en échange de mesures de dénucléarisation partielle.

L’urgence du programme nucléaire de la Corée du Nord s’est accrue depuis qu’elle a adopté le mois dernier une loi autorisant l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans un large éventail de scénarios, y compris des situations de non-guerre où elle peut percevoir son leadership comme menacé.

La plupart des récents essais nord-coréens concernaient des missiles à capacité nucléaire à courte portée visant la Corée du Sud. Certains analystes affirment que l’éventuel essai nucléaire de la Corée du Nord, sa première explosion de bombe en cinq ans, serait lié aux efforts de fabrication d’ogives tactiques de champ de bataille à placer sur de tels missiles à courte portée.

Ces développements ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité en Corée du Sud, certains politiciens et universitaires renouvelant leurs appels aux États-Unis pour qu’ils redéploient leurs armes nucléaires tactiques en Corée du Sud comme moyen de dissuasion contre l’intensification des menaces nucléaires nord-coréennes.

L’armée nord-coréenne a déclaré vendredi matin qu’elle avait pris des “contre-mesures militaires fortes” non spécifiées en réponse aux tirs d’artillerie sud-coréens pendant environ 10 heures près de la frontière jeudi. L’armée sud-coréenne a confirmé plus tard qu’elle avait mené un entraînement d’artillerie dans une zone de première ligne, mais a déclaré que ses exercices ne violaient pas les conditions de l’accord de 2018.

Le major-général Kang Ho Pil des chefs d’état-major interarmées sud-coréens a déclaré dans une déclaration télévisée que la Corée du Sud avait lancé “un avertissement sévère à (la Corée du Nord) pour qu’elle arrête immédiatement” ses essais d’armes.

L’armée sud-coréenne a déclaré qu’elle commencerait lundi un entraînement sur le terrain annuel de 12 jours pour affiner ses capacités opérationnelles dans divers scénarios de provocations nord-coréennes. Il a déclaré qu’un nombre indéterminé de soldats américains prévoyaient de participer aux exercices de cette année.