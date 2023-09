La Corée du Nord tire des missiles de croisière en mer après la fin des exercices militaires américano-sud-coréens

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a lancé samedi plusieurs missiles de croisière en mer, a annoncé l’armée sud-coréenne, étendant ainsi ses activités de tests d’armes en réponse aux exercices militaires d’été entre les États-Unis et la Corée du Sud.

L’armée sud-coréenne a détecté les tirs tôt samedi matin au large de la côte ouest du Nord, a indiqué l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué.

Le communiqué indique que les services de renseignement sud-coréens et américains analysaient les détails des lancements. Il a indiqué que la Corée du Sud avait renforcé sa posture de surveillance et maintenait une ferme préparation militaire en étroite coordination avec les États-Unis.

Les lancements ont eu lieu deux jours après que les militaires américains et sud-coréens ont terminé leurs exercices d’entraînement de 11 jours que la Corée du Nord considère comme une répétition en vue d’une invasion. Les responsables de Washington et de Séoul affirment que leurs exercices sont défensifs.

Un jour avant la fin de l’entraînement américano-sud-coréen, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée dans la mer lors d’un lancement qui, selon elle, était destiné à simuler des frappes nucléaires de type « terre brûlée » contre la Corée du Sud. Le Nord a déclaré qu’il organisait séparément un exercice de poste de commandement visant à répéter une occupation du territoire sud-coréen en cas de conflit.

Le 21 août, jour du début des exercices américano-sud-coréens, les médias d’État nord-coréens ont déclaré que son dirigeant Kim Jong Un avait observé des lancements de missiles de croisière.

La deuxième tentative de la Corée du Nord de placer en orbite un satellite espion militaire a échoué le 24 août, mais le pays a annoncé qu’il ferait une troisième tentative en octobre.

Depuis le début de l’année 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais d’armes, dont beaucoup sont des lancements balistiques, interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les essais de missiles de croisière de la Corée du Nord ne sont pas interdits, mais ils constituent toujours une menace pour ses rivaux car ils sont conçus pour voler à une altitude plus basse pour échapper à la détection radar. Les analystes affirment que les principales missions des missiles de croisière nord-coréens consistent à frapper les navires de guerre et les porte-avions américains en cas de guerre.

Des experts étrangers affirment que Kim utilise les exercices militaires américano-sud-coréens comme prétexte pour étendre ses arsenaux de missiles et nucléaires afin de renforcer son influence dans la future diplomatie avec les États-Unis. Ils affirment que Kim cherche à obtenir une reconnaissance internationale en tant qu’État nucléaire légitime afin d’obtenir la levée des sanctions de l’ONU contre le Nord.

Hyung-jin Kim, Associated Press