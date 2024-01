La Corée du Nord tire des missiles de croisière au large de la côte est

Par Hyonhee Shin

SÉOUL (Reuters) – La Corée du Nord a tiré dimanche plusieurs missiles de croisière au large de sa côte est, son deuxième tir de ce type en moins d’une semaine, a déclaré le chef d’état-major interarmées sud-coréen (JCS).

Les missiles ont été lancés vers 8 heures du matin (23 heures GMT samedi) et étaient en cours d’analyse par les services de renseignement sud-coréens et américains, a indiqué le JCS, sans préciser combien de missiles ont été tirés ni quelle distance ils ont parcourue.

“Tout en renforçant la surveillance et la vigilance, nos militaires coopèrent étroitement avec les Etats-Unis et surveillent d’autres signes et activités en provenance de la Corée du Nord”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les derniers lancements ont eu lieu quelques jours après que la Corée du Nord a tiré ce qu’elle a appelé un nouveau missile de croisière stratégique appelé “Pulhwasal-3-31”, suggérant qu’il est à capacité nucléaire.

La Corée du Nord intensifie sa confrontation avec les États-Unis et leurs alliés, mais les responsables à Washington et à Séoul affirment n’avoir repéré aucun signe d’une intention militaire imminente de Pyongyang.

Selon des responsables et des analystes, Pyongyang continuera probablement, voire augmentera ses mesures de provocation, après avoir fait de grands progrès dans le développement de missiles balistiques, renforcé sa coopération avec la Russie et la Chine et abandonné son objectif de réunification pacifique avec la Corée du Sud, vieux de plusieurs décennies.

Plus tôt dimanche, le média d’État nord-coréen KCNA a dénoncé une série d’exercices militaires menés ces dernières semaines par les troupes américaines et sud-coréennes, mettant en garde contre des conséquences “impitoyables”.

“La réalité selon laquelle les exercices de guerre nucléaire contre notre république se déroulent comme des fous depuis le début de la nouvelle année exige que nous soyons pleinement préparés à une guerre meurtrière”, indique la dépêche.

La Corée du Nord a effectué son premier test d’un missile de croisière doté de possibles capacités de frappe nucléaire en septembre 2021.

Même si les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU n’empêchent pas ce pays isolé de tester des missiles de croisière conventionnels, le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, a condamné les récents lancements comme une menace sérieuse pour son pays et au-delà.

Ce dernier lancement a eu lieu un jour après le retour d’une délégation chinoise dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Sun Weidong après une visite de trois jours à Pyongyang, au cours de laquelle les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération tactique et à défendre les intérêts communs.

Dans une dépêche distincte publiée dimanche, KCNA a indiqué qu’une délégation nord-coréenne dirigée par le ministre des Sports Kim Il Guk était partie samedi pour la Chine.

(Reportage de Hyonhee Shin ; édité par Kim Coghill)