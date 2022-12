La Corée du Nord tire des missiles balistiques

Les lancements interviennent quelques jours après que des avions de combat américains et sud-coréens ont mené des exercices conjoints

La Corée du Nord a lancé vendredi deux missiles balistiques dans la mer au large de sa côte est, a annoncé l’armée sud-coréenne. Les derniers lancements ont eu lieu quelques jours après que les forces aériennes américaines et sud-coréennes ont effectué des exercices conjoints au-dessus de la péninsule coréenne.

Selon le ministère japonais de la Défense, la dernière démonstration de force de Pyongyang comportait un missile balistique apparent qui a atterri en dehors de sa zone économique exclusive. Pendant ce temps, l’armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté deux projectiles.

Le tir intervient également après que Pyongyang a lancé deux roquettes dimanche dans le cadre du «test final important» de son programme de satellite espion. Lundi, les médias d’État nord-coréens ont publié des photos prétendument de la capitale sud-coréenne, Séoul, et de la ville d’Incheon, affirmant qu’elles avaient été prises par le satellite test.

L’agence de presse centrale coréenne (KCNA) a cité un porte-parole de l’agence spatiale de Pyongyang disant que le tir avait confirmé la fiabilité de l’équipement embarqué “dans l’environnement optimal simulant [a] environnement spatial.« Le responsable a également révélé que les missiles avaient atteint une altitude de 500 kilomètres et emportaient à bord une caméra panoramique avec »résolution 20m,” deux caméras multispectrales et un émetteur vidéo, entre autres équipements.

Selon le communiqué, un satellite de reconnaissance pourrait être lancé en orbite dès avril prochain.

Au cours de cette année, la Corée du Nord a jusqu’à présent effectué plus de 60 essais de missiles, établissant un record. La majorité des projectiles lancés seraient des missiles balistiques. Cependant, à la mi-octobre, Pyongyang a déclaré avoir tiré deux missiles de croisière à longue portée qui pourraient transporter des dispositifs nucléaires tactiques comme charge utile.

La Corée du Nord a fait valoir que bon nombre de ses lancements de missiles étaient intervenus en réponse à des exercices militaires conjoints américano-sud-coréens, que Pyongyang considère comme une préparation à une attaque.

Les derniers exercices de ce type, mettant en vedette des bombardiers américains B-52 à capacité nucléaire et des avions de combat sud-coréens, ont eu lieu mardi au-dessus de la péninsule coréenne.

Washington et Séoul ont condamné à plusieurs reprises les actions du Nord comme étant déstabilisantes, tout en décrivant leurs propres jeux de guerre comme étant de nature purement défensive. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont également constamment appelé la Corée du Nord à abandonner le développement de ses programmes de missiles balistiques et nucléaires.

Dans ce contexte, le ministre sud-coréen de l’Unification, Kwon Young-se, a suggéré le mois dernier que le pays pourrait envisager de se procurer ses propres armes nucléaires.

Pendant ce temps, vendredi dernier, le Japon a dévoilé un plan de défense quinquennal de 320 milliards de dollars, son plus important depuis la Seconde Guerre mondiale.