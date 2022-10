La Corée du Nord tire des missiles balistiques lors de son QUATRIÈME lancement d’essai en une semaine après la visite à la frontière de Kamala Harris

La Corée du NORD a tiré deux missiles balistiques à courte portée vers la côte est, lors de son quatrième lancement d’essai cette semaine.

Les lancements interviennent après que les marines de Corée du Sud, des États-Unis et du Japon ont organisé vendredi des exercices anti-sous-marins trilatéraux pour la première fois en cinq ans.

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques alors qu’elle attise les tensions dans la région Crédit : AFP

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles cette semaine Crédit : AP

NOUS. La vice-présidente Kamala Harris, à gauche, et la présidente sud-coréenne Yoon Suk Yeol lors de sa visite dans le pays plus tôt cette semaine Crédit : AP

Cela fait également suite à la visite du vice-président américain Kamala Harris en Corée du Sud cette semaine.

Les garde-côtes japonais ont également signalé au moins deux essais présumés de missiles balistiques par Pyongyang.

La télévision nationale japonaise NHK, citant une source gouvernementale, a déclaré qu’un deuxième missile avait atterri en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

“(Le) lancement de missile met en évidence l’impact déstabilisateur des programmes illégaux d’ADM et de missiles balistiques de la RPDC”, a déclaré le commandement américain des combattants dans un communiqué. “Les engagements américains en faveur de la défense de la République de Corée et du Japon restent à toute épreuve.”

La Corée du Nord a tiré des missiles avant et après la visite de Harris en Corée du Sud, prolongeant un rythme record d’essais d’armes cette année, car cela augmente la menace d’une puissance nucléaire crédible qui peut frapper les États-Unis et ses alliés.

Les lancements d’aujourd’hui sont le quatrième événement de test de la semaine dernière après avoir tiré un missile balistique dimanche et deux missiles balistiques mercredi et jeudi soir, avant et après la visite de Harris en Corée du Sud.

Pyongyang a également effectué le premier test de missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017.

Les analystes considèrent l’accélération du rythme des tests comme un effort pour fabriquer des armes opérationnelles, ainsi que pour profiter d’un monde distrait par le conflit ukrainien et d’autres crises pour normaliser ses tests.

“Malgré les faiblesses internes et l’isolement international de la Corée du Nord, elle modernise rapidement ses armes et profite d’un monde divisé par la rivalité américano-chinoise et l’annexion par la Russie d’un plus grand nombre de territoires ukrainiens”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul.

Le régime de Kim joue également au dur avec l’administration Yoon tandis que la politique sud-coréenne est entravée par des luttes intestines.

Les essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord sont depuis longtemps interdits par le Conseil de sécurité.

L’armée n’a pas donné de détails sur la portée, la hauteur et la vitesse des missiles.

Le pays isolé a achevé les préparatifs d’un essai nucléaire, une fenêtre qui pourrait s’ouvrir entre le congrès du parti chinois en octobre et les élections américaines de mi-mandat en novembre, ont déclaré mercredi les législateurs sud-coréens.

Cette année, la Corée du Nord a effectué plus de 20 essais de missiles, un nombre record, car elle refuse de reprendre les pourparlers nucléaires avec les États-Unis, bloqués depuis longtemps.

Le Nord a également fait pression pour faire progresser sa capacité à tirer des missiles depuis des sous-marins.

Des responsables sud-coréens ont récemment déclaré avoir détecté des signes indiquant que la Corée du Nord se préparait à tester un missile depuis un sous-marin.