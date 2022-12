La Corée du Nord tire des missiles balistiques après l’US-S. Exercices en Corée

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a tiré vendredi deux missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales, a déclaré l’armée sud-coréenne, sa dernière démonstration d’armes qui a eu lieu quelques jours après que des avions de combat américains et sud-coréens ont mené des exercices conjoints que la Corée du Nord considère comme une répétition d’invasion.

L’armée sud-coréenne a détecté les lancements de missiles depuis la région de la capitale nord-coréenne vers 16h32, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué. Il a déclaré que l’armée sud-coréenne avait renforcé sa posture de surveillance et se maintenait prête en étroite coordination avec les États-Unis.

Les États-Unis ont fait voler mardi des bombardiers à capacité nucléaire et des avions furtifs avancés près de la péninsule coréenne pour un entraînement conjoint avec des avions de combat sud-coréens. Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que les exercices faisaient partie d’un accord bilatéral visant à renforcer l’engagement américain à défendre son allié asiatique avec toutes les capacités militaires disponibles, y compris nucléaires.

La Corée du Nord appelle généralement ces exercices militaires des États-Unis et de la Corée du Sud une répétition d’invasion, bien que les alliés aient fermement déclaré qu’ils n’avaient aucune intention d’attaquer le Nord.

La formation Corée du Sud-États-Unis est intervenue après que la Corée du Nord a récemment affirmé avoir effectué des tests clés nécessaires pour développer son premier satellite espion militaire et une nouvelle arme stratégique, une référence probable à un missile balistique intercontinental plus mobile.

La Corée du Nord a déclaré avoir lancé dimanche une paire de roquettes pour tester des caméras et d’autres systèmes pour le développement de son premier satellite de reconnaissance militaire. Ses médias d’État ont publié des photos en basse résolution de villes sud-coréennes vues de l’espace.

Certains experts civils en Corée du Sud et ailleurs ont déclaré que les photos étaient trop grossières à des fins de surveillance et que les lancements étaient probablement une couverture pour les tests de la technologie des missiles nord-coréens. L’armée sud-coréenne a déclaré que la Corée du Nord avait tiré deux missiles balistiques à moyenne portée.

De telles évaluations ont exaspéré la Corée du Nord, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un proférant des insultes grossières à l’encontre d’experts sud-coréens non identifiés. Kim Yo Jong a déclaré qu’il n’y avait aucune raison d’utiliser une caméra haute résolution coûteuse pour un test à un seul coup et que l’agence spatiale nord-coréenne a utilisé deux vieux missiles comme lanceurs spatiaux.

La Corée du Nord a testé cette année un barrage de missiles, y compris des armes balistiques à capacité nucléaire conçues pour frapper le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Nord a déclaré qu’elle était obligée d’effectuer de tels tests pour répondre aux précédents exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Hyung-jin Kim, Associated Press