La Corée du Nord tire des coups d’artillerie – médias – RT World News

Les “trajectoires” ont été détectées par Séoul alors que les craintes grandissent d’une “provocation” imminente de la RPDC

L’armée sud-coréenne a détecté “trajectoires» qui seraient des tirs d’artillerie tirés par la Corée du Nord dimanche soir.

Il n’y avait aucune information sur le nombre exact de tirs ou l’origine des projectiles dans un message texte envoyé par les chefs d’état-major interarmées (JCS) aux journalistes, qui a été cité par Yonhap.

« Tout en renforçant la surveillance et la vigilance de nos militaires, la Corée du Sud et les États-Unis travaillent en étroite collaboration et maintiennent une posture de préparation approfondie.“, a déclaré le JCS, cité par l’agence de presse.

Selon la source de Yonhap, un total de deux trajectoires ont été détectées, les tirs étant vraisemblablement tirés depuis plusieurs lance-roquettes.

La Corée du Nord a apparemment testé une gamme de missiles déjà cette année, qui sont tous interdits en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le 12 juin, l’armée sud-coréenne a déclaré que Pyongyang avait tiré des projectiles à partir de plusieurs lance-roquettes. Une semaine auparavant, la RPDC aurait tiré huit missiles balistiques à courte portée vers l’est depuis quatre zones différentes.

Les lancements présumés ont eu lieu alors que Séoul craignait de plus en plus que la Corée du Nord ne procède bientôt à son septième essai nucléaire. En juin, Sung Kim, le représentant spécial des États-Unis en Corée du Nord, a affirmé que Pyongyang pourrait mener un tel test »à tout moment.”

Il y a quelques jours, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a averti le pays voisin que tout «provocation» recevrait une réponse rapide. Mercredi, il a mis l’armée de son pays en état d’alerte dans un contexte de tensions croissantes avec la RPDC.















Il a discuté de la question avec les dirigeants américains et japonais avant de prendre cette décision. Tous trois ont convenu de prolonger «dissuasion» contre Pyongyang. Lundi, six avions de chasse américains F-35 sont arrivés en Corée du Sud pour leur première visite annoncée depuis 2017.

Selon le Japan Times, le gouvernement métropolitain de Tokyo prévoit d’augmenter le nombre d’abris d’urgence temporaires pour protéger les habitants des explosions en cas d’attaque de missiles balistiques. La décision, selon le journal, a été motivée par des menaces sécuritaires croissantes, y compris celles impliquant la Corée du Nord.

Le dernier essai nucléaire connu de Pyongyang a été effectué en 2017, avant un moratoire auto-imposé convenu sous l’administration Donald Trump. Le pays avait également suspendu les essais de missiles balistiques dans le cadre d’un accord “gel pour gel” qui a vu une brève pause dans les exercices militaires américano-sud-coréens. Cependant, cela a pris fin lorsque les exercices conjoints ont repris.

Pyongyang a condamné à plusieurs reprises la présence militaire américaine dans la région comme provocatrice, en particulier ses exercices avec la Corée du Sud, considérant les exercices comme des répétitions pour une invasion.