La Corée du Nord tire de nombreux missiles – l’Occident devrait-il s’inquiéter ?

Les tensions sont vives dans la péninsule coréenne, alors que les États-Unis et leurs alliés réagissent à la vague d’essais de missiles récents de la Corée du Nord, dont un qui a survolé le Japon voisin sans avertissement.

La Corée du Nord a tiré six missiles au cours des deux dernières semaines, un nombre prolifique, même au cours d’une année qui a vu le plus grand nombre de lancements depuis que le dirigeant Kim Jong Un a pris le pouvoir en 2011.

L’accélération agressive des essais d’armes a déclenché l’alarme dans la région, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ayant répondu par des lancements de missiles et des exercices militaires conjoints cette semaine. Les États-Unis ont également redéployé un porte-avions dans les eaux proches de la péninsule, une décision que les autorités sud-coréennes ont qualifiée de “très inhabituelle”.

Les dirigeants internationaux surveillent maintenant les signes d’une nouvelle escalade, comme un essai nucléaire potentiel, qui serait le premier de la nation ermite en près de cinq ans – une décision qui présenterait au président américain Joe Biden une nouvelle crise potentielle de politique étrangère.

Voici ce que vous devez savoir sur la ruée de la Corée du Nord vers les armes nucléaires et les missiles intercontinentaux, pourquoi ils se multiplient maintenant – et ce que les États-Unis peuvent faire, le cas échéant, pour contrer Kim Jong Un.

Tout d’abord, un peu de contexte

Les tests eux-mêmes ne sont pas nouveaux – le programme de développement d’armes de la Corée du Nord est en cours depuis des années.

Les tensions ont atteint des niveaux proches de la crise en 2017 lorsque la Corée du Nord a lancé 23 missiles tout au long de l’année, dont deux au-dessus du Japon, ainsi qu’un essai nucléaire. Les tests ont présenté des armes suffisamment puissantes pour mettre la majeure partie du monde à portée, y compris le premier missile balistique intercontinental (ICBM) du pays.

Les relations se sont dégelées en 2018, lorsque le président américain de l’époque, Donald Trump, a tenu un sommet historique avec Kim. Les deux dirigeants « sont tombés amoureux », a déclaré Trump ; en retour, Kim a fait l’éloge de leur relation “spéciale”. La Corée du Nord s’est engagée à geler les lancements de missiles et a semblé détruire plusieurs installations sur le site d’essais nucléaires, tandis que les États-Unis ont suspendu des exercices militaires à grande échelle avec la Corée du Sud et d’autres alliés régionaux.

Mais les pourparlers ont finalement échoué et les espoirs d’un accord qui verrait le Nord réduire ses ambitions nucléaires diminuées d’ici la fin du mandat de Trump.

Puis la pandémie de COVID-19 a frappé, poussant la Corée du Nord encore plus loin dans l’isolement. Le pays déjà appauvri a entièrement scellé ses frontières, les diplomates étrangers et les travailleurs humanitaires fuyant en masse. Pendant cette période, le nombre de lancements de missiles est également resté faible – seulement quatre en 2020 et huit en 2021.

Alors pourquoi se multiplient-ils maintenant ?

Les experts disent qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Corée du Nord accélère ses tests si rapidement maintenant.

Premièrement, cela pourrait simplement être le bon moment après les événements de ces dernières années, avec Kim déclarant la victoire contre COVID en août, et une nouvelle administration américaine en place qui s’est concentrée sur des démonstrations d’unité avec la Corée du Sud.

“Ils n’ont pas pu tester pendant plusieurs années en raison de considérations politiques, donc je m’attends à ce que les ingénieurs et les généraux nord-coréens soient très désireux de s’assurer que leurs jouets vont bien fonctionner”, a déclaré Andrei Lankov, professeur. à l’Université Kookmin de Corée du Sud.

Jeffrey Lewis, expert en armes et professeur au Middlebury Institute of International Studies, a déclaré qu’il était également normal que la Corée du Nord suspende les tests pendant l’été orageux et reprenne une fois que le temps s’est amélioré à l’automne.

Mais, ont déclaré plusieurs experts, Kim pourrait également envoyer un message en présentant délibérément l’arsenal de la Corée du Nord pendant une période de conflit mondial intensifié.

“Ils veulent rappeler au monde qu’ils ne doivent pas être ignorés, qu’ils existent et que leurs ingénieurs travaillent 24 heures sur 24 pour développer à la fois des armes nucléaires et des vecteurs”, a déclaré Lankov.

Carl Schuster, ancien directeur des opérations du Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique à Hawaï, a fait écho à ce sentiment. Kim “lance des missiles pour attirer l’attention sur lui-même, mais aussi pour faire pression sur le Japon et les États-Unis pour qu’ils l’engagent”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Corée du Nord pourrait également se sentir encouragée à agir maintenant alors que l’Occident est distrait par la guerre en Ukraine.

“(Les essais de missiles) ont commencé en janvier, c’est-à-dire à peu près au moment où nous commencions à rendre compte de ce que le président russe Vladimir Poutine faisait face à l’Ukraine”, a déclaré Schuster. “Kim Jong Un fait ce qu’il pense pouvoir faire – il ne s’attend à aucune réaction américaine forte.”

Lankov a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a peut-être également renforcé la confiance de Kim parce que “cela a démontré que si vous avez des armes nucléaires, vous pouvez avoir la quasi-impunité. Et si vous n’avez pas d’armes nucléaires, vous avez des ennuis”.

Que peuvent faire les États-Unis et leurs alliés pour arrêter la Corée du Nord ?

Malgré la réponse militaire rapide des États-Unis et de ses alliés la semaine dernière, les experts disent qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose pour arrêter ou se préparer aux essais d’armes de la Corée du Nord.

“Les Américains ont envoyé le porte-avions Ronald Reagan. Les Sud-Coréens lancent ces missiles, qui ne fonctionnent pas forcément bien”, a déclaré Lankov, faisant référence à un missile sud-coréen mercredi qui s’est écrasé juste après son lancement. “Quel est l’impact de tous ces porte-avions américains en croisière autour de la Corée ? Pratiquement rien.”

Bien que ces démonstrations de force puissent servir à dissuader la Corée du Nord de “déclencher une guerre” – ce qui n’est probablement pas le plan de Kim, de toute façon – cela ne fait pas grand-chose pour empêcher de nouveaux développements d’armes ou des essais de missiles”, a-t-il déclaré.

“Cela rendra probablement certaines personnes aux États-Unis et (en Corée du Sud) un peu plus heureuses, mais cela n’aura aucun impact sur le comportement et la prise de décision de la Corée du Nord.”

Un manque de renseignements solides signifie également que les États-Unis sont largement laissés dans l’ignorance en ce qui concerne les plans de Kim.

Le Nord ne dispose pas de l’utilisation généralisée de la technologie qui non seulement facilite les progrès économiques et sociétaux, mais offre également des fenêtres et des opportunités critiques pour glaner des informations pour les services de renseignement des États-Unis et de ses alliés.

“Comme une grande partie de ce que fait la Corée du Nord est dirigée par le dirigeant lui-même, il faut vraiment entrer dans sa tête, et c’est un problème de renseignement difficile”, a déclaré Chris Johnstone, conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales.

Et sur la scène internationale, les efforts des États-Unis pour punir la Corée du Nord ont échoué en raison du recul de Moscou et de Pékin.

En mai, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution de l’ONU rédigée par les États-Unis visant à renforcer les sanctions contre la Corée du Nord pour ses essais d’armes – la première fois que l’un ou l’autre pays bloquait un vote de sanction contre le Nord depuis 2006.

Qu’est-ce que la Corée du Nord essaie de réaliser ?

Kim a dirigé un programme agressif de développement d’armes qui a largement dépassé les efforts de son père et de son grand-père, tous deux anciens dirigeants nord-coréens – et les experts affirment que le programme nucléaire du pays est au cœur des ambitions de Kim.

En septembre, la Corée du Nord a adopté une loi se déclarant un État doté d’armes nucléaires, Kim promettant de “ne jamais abandonner” les armes nucléaires.

La loi a également démontré les espoirs de la Corée du Nord de renforcer ses liens avec la Chine et la Russie, a déclaré Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul.

Après l’opposition ouverte de la Chine et de la Russie à de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, Kim “sait qu’il a leur soutien”, a déclaré Schuster.

Il a ajouté que les essais d’armes de Kim servent un double objectif : en plus de faire une déclaration à la communauté internationale, ils renforcent également sa propre image au niveau national et cimentent le pouvoir du régime.

“C’est un régime très paranoïaque — (Kim) est aussi inquiet pour ses subordonnés qu’il s’inquiète d’un changement de régime de l’extérieur”, a déclaré Schuster. Avec les tests, Kim dit à ses propres cadres supérieurs : “Nous pouvons faire face à toute menace que l’Occident, les États-Unis et la Corée du Sud peuvent proposer”, a-t-il déclaré.

Cependant, en termes de perception publique plus large, KCNA, le média d’État nord-coréen, n’a fait aucune mention de lancements de missiles depuis des mois – depuis son dernier rapport sur un lancement en mars.

Lewis, l’expert de l’Institut Middlebury, a ajouté que la Corée du Nord continuera probablement à développer des armes telles que les ICBM et les missiles balistiques lancés par sous-marin jusqu’à ce qu'”ils arrivent à un point où ils en sont satisfaits – alors je pense qu’ils vont probablement exprimer un intérêt à parler à nouveau.”

Un essai nucléaire approche-t-il ?

La préoccupation à court terme est de savoir si la Corée du Nord lancera un essai nucléaire, qui, selon Lewis, pourrait avoir lieu “n’importe quand”.

Cependant, Schuster et Lankov ont tous deux déclaré qu’étant donné les relations amicales entre la Corée du Nord et la Chine, Kim pourrait attendre que la Chine tienne son congrès du Parti communiste plus tard ce mois-ci – si cela se produit du tout.

La réunion de l’élite du parti est l’événement le plus important du calendrier politique chinois – en particulier cette année, le dirigeant chinois Xi Jinping devant être nommé pour un troisième mandat au pouvoir, consolidant ainsi son statut de dirigeant chinois le plus puissant du monde. décennies.

Kim “dépend trop de l’aide chinoise pour maintenir son pays à flot”, ce qui signifie qu’il ne peut pas se permettre de “faire quoi que ce soit pour nuire au Congrès du Parti”, a déclaré Schuster. “Ainsi, bien que la Chine ne puisse pas lui dicter ce qu’il doit faire … il ne leur causera pas de problèmes.”

Après octobre, cependant, la piste est libre pour tout test d’armes plus important, a déclaré Lankov.

Les responsables sud-coréens et américains avertissent depuis mai que la Corée du Nord pourrait se préparer à un essai nucléaire, des images satellite montrant une activité sur son site d’essai nucléaire souterrain.