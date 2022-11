La Corée du Nord tire 4 autres missiles balistiques alors que les États-Unis et la Corée du Sud terminent leurs exercices

La Corée du Nord a tiré samedi quatre autres missiles balistiques à courte portée dans l’ouest de la mer Jaune, a annoncé l’armée sud-coréenne, selon des informations.

Le lancement du missile intervient alors que les États-Unis et la Corée du Sud ont terminé six jours d’exercices militaires, surnommés “Vigilant Storm”, impliquant des centaines de militaires, ce qui, selon Pyongyang, était une pratique pour une invasion à grande échelle.

LA CORÉE DU SUD BROUILLE LES JETS ALORS QUE LA CORÉE DU NORD LANCE 180 VOLS À LA FRONTIÈRE

La Corée du Nord a répondu à ces exercices précédemment prévus en lançant des dizaines de missiles balistiques à courte portée et est soupçonnée d’avoir tenté de déployer un missile balistique intercontinental lors d’un test raté.

Washington et Séoul ont prolongé leurs exercices militaires conjoints en réponse aux tactiques agressives de la Corée du Nord.

Les lancements samedi ont commencé peu après 11h30 en Corée du Nord et ont duré près de 30 minutes, a rapporté Reuters.

Les missiles balistiques à courte portée ont parcouru environ 80 miles en mer et ont atteint une altitude de 10 miles.

LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU SUD PROLONGENT LES EXERCICES DE L’AIR FORCE APRÈS LES INCENDIES EN CORÉE DU NORD ICBM

Les inquiétudes grandissent quant au fait que Pyongyang pourrait se préparer à reprendre les essais nucléaires pour la première fois depuis 2017 et les dirigeants des plus grandes démocraties du monde ont appelé la Corée du Nord à “abandonner” son programme nucléaire et “tout autre programme d’armes de destruction massive et de missiles balistiques”.

Le G7 a exhorté vendredi “la RPDC [Democratic People’s Republic of Korea,] de cesser immédiatement son activité déstabilisatrice, de respecter pleinement toutes les obligations légales en vertu des résolutions pertinentes du CSNU [United Nation’s Security Council Resolutions]” et respecter les garanties nucléaires internationales.

La Corée du Sud a été forcée de brouiller 80 avions militaires vendredi après que Pyongyang a déployé quelque 180 avions de guerre près de la ligne de démarcation militaire commune qui divisait les deux nations après la fin de la guerre de Corée en 1953.

La Corée du Nord a exigé que les États-Unis et la Corée du Sud mettent fin aux exercices aériens “provocateurs” après que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a annoncé jeudi que les exercices seraient prolongés afin de garantir les capacités américano-sud-coréennes “de se battre ce soir si nécessaire”.

Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a publié vendredi soir un communiqué avertissant qu’une “provocation soutenue ne peut qu’être suivie d’une contre-action soutenue”, a rapporté Reuters.