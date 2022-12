La Corée du Nord tire 3 missiles au milieu des tensions sur les vols de drones

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales lors de sa dernière exposition d’armes samedi, un jour après que son rival sud-coréen a effectué un lancement de fusée lié à sa volonté de construire une surveillance basée dans l’espace pour mieux surveiller le Nord.

Les tensions entre les Corées rivales ont augmenté cette semaine lorsque La Corée du Sud accuse la Corée du Nord d’avoir piloté cinq drones traversé la frontière tendue pour la première fois en cinq ans et a répondu en envoyant ses propres drones vers le Nord.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué avoir détecté les trois lancements depuis une zone intérieure au sud de Pyongyang, la capitale du Nord, samedi matin. Il a indiqué que les trois missiles ont parcouru environ 350 kilomètres (220 miles) avant d’atterrir dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon. La portée estimée suggère que les missiles testés pourraient cibler la Corée du Sud.

Les chefs d’état-major interarmées ont qualifié ces lancements de “grave provocation” qui sape la paix internationale. Il a déclaré que la Corée du Sud restait prête à dissuader « de manière écrasante » toute provocation de la part de la Corée du Nord.

Un écran de télévision montre une image d’archive de la fusée nord-coréenne avec le satellite d’essai lors d’un programme d’information à la gare de Séoul en Corée du Sud samedi.

Le Commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré que les lancements mettaient en évidence “l’impact déstabilisateur” des programmes d’armement illégaux de la Corée du Nord et que les engagements américains pour la défense de la Corée du Sud et du Japon “restaient à toute épreuve”. Plus tôt samedi, le ministère japonais de la Défense a également signalé des tirs de missiles balistiques présumés par la Corée du Nord.

Lundi, l’armée sud-coréenne a dépêché des avions de combat et des hélicoptères, mais n’a abattu aucun des drones nord-coréens avant de rentrer chez lui ou de disparaître du radar sud-coréen. L’un des drones nord-coréens s’est rendu jusqu’au nord de Séoul, provoquant des inquiétudes en matière de sécurité chez de nombreuses personnes dans le sud.

La Corée du Sud a encore fait voler trois de ses drones de surveillance à travers la frontière lundi dans un tit-for-tat inhabituel. La Corée du Sud a organisé jeudi des exercices militaires à grande échelle pour simuler l’abattage de drones.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a appelé à renforcer le réseau de défense aérienne de son pays et s’est engagé à réagir sévèrement aux provocations de la Corée du Nord.

Depuis son entrée en fonction en mai, le gouvernement de Yoon a multiplié les exercices militaires réguliers avec les États-Unis face à l’augmentation des menaces nucléaires nord-coréennes. La Corée du Nord a qualifié ces exercices de répétition d’invasion et a fait valoir que ses récents essais de missiles étaient sa réponse. Mais certains experts affirment que la Corée du Nord utilise la formation Corée du Sud-États-Unis comme prétexte pour moderniser son arsenal et accroître son influence dans les relations futures avec les États-Unis.

Avant les lancements de samedi, la Corée du Nord avait déjà testé plus de 70 missiles cette année. Beaucoup d’entre eux étaient des armes à capacité nucléaire conçues pour attaquer le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon.

Plus tard samedi, de hauts diplomates de Corée du Sud, du Japon et des États-Unis ont conjointement dénoncé les lancements du Nord après un appel téléphonique. Ils ont convenu de renforcer leur dissuasion contre la Corée du Nord et de travailler ensemble pour parvenir à la dénucléarisation du Nord, selon les ministères des Affaires étrangères sud-coréen et japonais.

Vendredi, la Corée du Sud teste- lancé une fusée à combustible solide, un type de lanceur spatial qu’il prévoit d’utiliser pour mettre en orbite son premier satellite espion dans les années à venir.

Les responsables de la défense ont déclaré qu’il s’agissait d’un test de suivi du pays premier lancement réussi d’une fusée à combustible solide en mars. Le lancement inopiné a déclenché une brève peur publique d’une apparition d’OVNI ou d’un missile nord-coréen.

Un écran de télévision montre une image de fichier des drapeaux de la Corée du Nord lors d’un programme d’information à la gare de Séoul en Corée du Sud samedi. La Corée du Nord a tiré samedi trois missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales, le dernier d’une série d’essais d’armes cette année qui a eu lieu quelques jours après avoir accru les tensions en faisant prétendument voler des drones dans l’espace aérien sud-coréen.

La Corée du Nord fait également pression pour acquérir son premier satellite de surveillance militaire. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré avoir utilisé deux vieux missiles comme lanceurs spatiaux pour tester une caméra et d’autres systèmes nécessaires pour un satellite espion et a ensuite publié des photos satellites basse résolution montrant des villes sud-coréennes.

Certains experts sud-coréens ont déclaré que l’imagerie satellitaire nord-coréenne était trop grossière à des fins de reconnaissance militaire et que les lancements de fusées nord-coréennes étaient probablement un test déguisé de la technologie des missiles. Furieuse d’une telle évaluation, Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a proféré des insultes grossières contre des experts sud-coréens non identifiés. Elle a également rejeté les doutes sur la technologie des missiles balistiques intercontinentaux de la Corée du Nord et a menacé de mener un test ICBM complet.

Cette semaine, la Corée du Nord organise une grande réunion du parti au pouvoir à Pyongyang pour examiner les politiques passées et les objectifs politiques pour 2023. Il est très inhabituel pour la Corée du Nord de tester le lancement d’un missile lors d’une réunion clé.

Dans une indication que la réunion plénière du Parti des travailleurs touchait à sa fin, les médias d’État du Nord ont rapporté samedi que son puissant Politburo avait décidé de compléter le projet de résolution de la réunion plénière.

Certains observateurs ont déclaré que la Corée du Nord publierait probablement les détails de la réunion dimanche, ce qui porterait les vœux de Kim Jong Un d’étendre son arsenal nucléaire et d’introduire des armes sophistiquées au nom de la lutte contre ce qu’il appelle l’hostilité américaine.